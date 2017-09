Alina, nume predestinat pentru fetita care s-a nãscut în curtea scolii!

BEBELUS… Coincidentã sau nu, copilul nãscut luni dupã amiazã, în curtea scolii din Corni-Albesti, va purta prenumele uneia dintre asistentele medicale care l-a mosit: Alina. Vestea a bucurat-o foarte mult pe aceasta, mai ales cã situatia în sine a reprezentat si pentru ea o experientã ineditã. Fetita a avut cordonul ombilical în jurul gâtului si au existat câteva riscuri care complicau nasterea, însã, din fericire, cadrele medicale au actionat prompt si nu au fost probleme. Micuta a avut aproximativ 2 kg la nastere si e perfect sãnãtoasã. Urmeazã ca aceasta sã fie externatã, sã ajungã acasã si sã fie botezatã crestineste.

Mãmica are aproape 40 ani si este de loc din Zãpodeni. Ea se afla în trecere prin Corni-Albesti, trebuia sã-i ducã ceva tatãlui ei care lucreazã la ridicarea unei case din localitate. În momentul în care a ajuns în dreptul scolii, a început sã aibã contractii. S-a oprit, iar persoana care o însotea a sunat la 112. Fiind la a treia nastere, femeia a intrat imediat în travaliu, astfel cã atunci când au ajuns cadrele medicale, nasterea se declansase deja cu doar câteva minute înainte. Din acest motiv asistentele nu au mai apucat sã o ducã în ambulantã si au întins-o pe femeie jos, pe iarbã, ajutând-o sã aducã pe lume nou nãscutul. Mama s-a panicat când a vãzut cã i-a venit sorocul pe drum. Asistentele însã au încurajat-o si au sustinut-o permanent, pânã ce a reusit sã nascã. Desi bebelusul avea cordonul ombilical în jurul gâtului si exista riscul sã se sufoce, norocul a fost de partea lui, cãci totul s-a petrecut repede si fãrã a întâmpina probleme. Cadrele medicale au actionat prompt, au mosit nou-nãscutul, i-au asigurat primele îngrijiri medicale, iar apoi l-au transportat, alãturi de mama acestuia, la Spitalul Judetean din Vaslui, pentru a se asigura cã totul este în regulã. Amândouã sunt bine, sãnãtoase si urmeazã sã fie externate cât de curând.

Alina, nume de origine slavã – nobil, blând

Momentul nasterii a fost surprins în imagini de un martor si publicate pe o retea de socializare, cu descrierea <<salã de nastere modernã>>. Oamenii au felicitat-o pe mãmicã si i-au urat multã sãnãtate si fericire celei mici. De asemenea, acestia au felicitat si cadrele medicale care au avut grijã ca totul sã se desfãsoare bine. Totul s-a întâmplat atât de repede si de silentios, încât nici mãcar primarul comunei, care stã vizavi de scoalã, nu a stiut de eveniment. “Nu stiam cã o femeie a nãscut în curtea scolii, am auzit acum câteva minute de la cineva. Nu o cunosc pe femeie, am înteles cã e dintr-o altã comunã si se afla în trecere pe aici. Asta este, se mai întâmplã si astfel de situatii. Este bine cã totul s-a terminat cu bine, cã sunt sãnãtosi, pentru cã puteau apãrea si complicatii”, ne-a declarat Monica Amanci, primarul comunei Corni-Albesti. Femeia nu este la prima nastere, mai are acasã doi copii dintr-o cãsãtorie anterioarã, unul de 17 ani, iar celãlalt, de 20 si ceva ani. Cea micã se va numi Alina, un nume parcã predestinat, pentru cã si una dintre asistentente care a mosit-o poartã acest nume. Femeia avea în plan acest lucru de dinainte de a naste sau de a afla cum se numeste cadrul medical. Numele este de origine slavã si are semnificatie de blând, nobil, provenind din verbul “a alina”. (Ana Mocanu)