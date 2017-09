Documentar incendiar la muzeul bârlãdean: „Cinema, Mon Amour” (VIDEO)

INTERESANT… Sâmbãtã, 30 septembrie, de la ora 12.00, în cadrul programului KineDok powered by One World Romania, editia a 3-a, Muzeul “Vasile Pârvan” prezintã documentarul românesc „Cinema, Mon Amour”, în regia lui Alexandru Belc, proiectie ce va fi urmatã de o discutie în prezenta protagonistului filmului, Victor Purice - managerul cinematografului Dacia Panoramic din Piatra Neamt. Documentarul prezintã povestea lui Victor Purice – manager, fost operator proiectionist si cinefil împãtimit, si a celor douã angajate ale sale, Cornelia si Lorena, în lupta lor zilnicã de a pãstra în viatã cinematograful „Dacia Panoramic” din Piatra Neamt. Trãind în „epoca de aur” a cinematografiei, Victor viseazã sã readucã zilele de glorie, dar se strãduieste din rãsputeri sã tinã pasul cu noua si cruda realitate.

De ce sã vizionati documentarul „Cinema, Mon Amour”?

Cândva mândria natiunii, cinematografele României au fost acum abandonate si uitate de toatã lumea. Dacã la începutul anilor ’90 în tarã functionau mai mult de 400 de sãli de cinema, în ziua de azi existã mai putin de 30. Totusi, aceste locuri sunt încã pline de viatã, iubire si pasiune pentru cinema. „Cinema, Mon Amour” prezintã povestea lui Victor Purice – manager, fost operator proiectionist si cinefil împãtimit, si a celor douã angajate ale sale, Cornelia si Lorena, în lupta lor zilnicã de a pãstra în viatã cinematograful Dacia Panoramic din Piatra Neamt. Trãind în „epoca de aur” a cinematografiei, Victor viseazã sã readucã zilele de glorie, dar se strãduieste din rãsputeri sã tinã pasul cu noua si cruda realitate. Într-un cinematograf lipsit de încãlzire, care se degradeazã pe zi ce trece, fãrã niciun ajutor din partea statului care detine clãdirea, aceastã bãtãlie seamãnã cu cea a lui Don Quijote. Desi familia lui Victor trãieste în Italia de mai bine de opt ani, acesta refuzã sã li se alãture deoarece nu se poate despãrti de locul unde si-a petrecut cea mai mare parte a vietii. Este convins cã în momentul în care va pleca, cinematograful va fi închis si va înfrunta acelasi destin ca majoritatea cinematografelor din România.

Despre programul KineDok

În 2015, Asociatia One World Romania a lansat KineDok, un program de distributie alternativã de film documentar ce îsi propune sã completeze distributia clasicã si sã aducã filmul documentar mai aproape de public. Programul a fost initiat de Institutul de Film Documentar din Republica Cehã, împreunã cu parteneri din alte patru tãri central si est europene (Slovacia, Ungaria, Croatia si România). În 2016, alte douã tãri s-au alãturat programului (Polonia si Norvegia). Atunci s-au încheiat cu succes douã editii KineDok cu un bilant de 492 de proiectii organizate în 37 de locatii din 27 de orase din România.

În 2017, KineDok se extinde si în Bulgaria. One World Romania continuã programul cu o serie nouã de filme, în mai multe locatii alternative, vechi si noi. Pentru cã, pe de o parte, aceste filme vorbesc despre oamenii de lângã noi si problemele lor, iar aceste povesti trebuie spuse. Si, pe de altã parte, pentru cã documentarele ajung rareori în sãlile de cinema, care oricum s-au împutinat, restrângând si mai mult accesul publicului la culturã. O parte importantã din misiunea KineDok este de a merge în orasele mici si de a folosi spiritul local al barurilor, al galeriilor si al altor locuri populare. Aceste locatii oferã o alternativã pentru întâlnirea dintre filmul documentar si public si creeazã o atmosferã intimã în care vizionarea si dezbaterea unor probleme curente, alãturi de regizori si experti, devine o experientã.