Drum de 4 km, la standarde UE, inaugurat în comuna Albesti

BUCURIE… Peste 400 de sãteni din satele Crasna si Gura Albesti, comuna Albesti, beneficiazã, de ieri, de un drum asfaltat în lungime de peste 4,1 km. Lucrarea a fost executatã de cãtre firma Viacons Rutier Husi, cea care a realizat o lucrare de exceptie, dupã cum s-a exprimat primãrita de Albesti, Monica Amanci. “A fost un mai vechi vis de-al meu, încã de când am preluat mandatul, am visat la aceastã zi, în care sãtenii mei din Crasna si Gura Albesti sã poatã circula pe asfalt, în conditii demne de Uniunea Europeanã”, a mãrturisit primãrita Albestiului. Prezent la inaugurare, managerul Viacons Rutier, Ioan Ciomaga, a tinut sã multumeascã echipelor care au lucrat la acest drum, sãtenilor care le-au fost aproape, ori de câte ori a fost nevoie, dar si autoritãtilor locale, care s-au implicat total în acest proiect.

Sã circuli între Crasna si Gura Albesti, douã sate care se învecineazã cu drumul national Bârlad-Vaslui, era o adevãratã aventurã, cu ani de zile în urmã. Cei mai în vârstã îsi amintesc cã, în urmã cu aproape 40 de ani, pe acolo trecea actualul drum national, care era de fapt o sosea pietruitã, pe care nu circulau prea multe masini. Între timp, DN 24 a devenit drum european, si-a schimbat ruta prin fata celebrei Stâni de la Costesti, iar drumul care trecea prin Gura Albesti si Crasna a fost dat uitãrii. S-a încercat, la un moment dat, asfaltarea acestui drum, însã proiectul a fost sortit esecului. În urmã cu doi ani, în 2015, firma Viacons Rutier a câstigat licitatia pentru asfaltarea la standarde europene a drumului comunal care leagã cele douã sate, în care locuiesc în jur de 400 de suflete. Au fost doi ani de muncã destul de grea, mai ales cã pe unele portiuni erau alunecãri de teren sau izvoarele de suprafatã creau mari probleme constructorilor. Pânã la urmã, a iesit o lucrare foarte frumoasã, un drum care va rãmâne peste ani ca o punte de legãturã între generatii. Un drum lat de 5,5 metri, cu santuri betonate, podete si poduri în zonele mai importante, la care au lucrat inclusiv sãteni din cele douã sate. “Ne bucurãm sã predãm astãzi, cãtre primãrie si oamenii din zonã, un drum de peste 4 km, o lucrare la cele mai înalte standarde de calitate si sigurantã. Este o lucrare executatã pe PNDL I, iar faptul cã judetul Vaslui beneficiazã de multe proiecte pe PNDL II nu poate decât sã bucure autoritãtile locale si pe cei care vor circula pe noile drumuri modernizate. Din statistica întocmitã la nivelul firmei noastre, rezultã cã în ultimii ani au fost modernizati, în judetul Vaslui, peste 300 km de drumuri sãtesti si comunale, ceea ce este un pas înainte spre civilizatie. Pânã la finele anului, compania noastrã se pregãteste sã predea alte trei drumuri de aceeasi calitate ca acela pe care îl inaugurãm astãzi, la Iana, Bogdãnesti si Tãtãrãni, toate fiind lucrãri pe PNDL I”, a spus Ioan Ciomaga, managerul general al Viacons Rutier Husi. Proiectanti, diriginti de santier, ingineri, reprezentanti ai primãriei, dar si sãteni din cele douã localitãti au parcurs noua panglicã de asfalt dintre Crasna si Gura Albesti, fiind extrem de multumiti de calitatea lucrãrilor. “Vã spun sincer cã am visat la acest moment, la un drum de o asemenea calitate, încã de când am preluat mandatul. Stiu cât de greu circulau oamenii între cele douã sate, le cunosc nevoile. Am decis cã voi face proiecte si le voi depune oriunde va fi nevoie, pentru a-i scoate din necazuri. Mai avem în lucru încã un drum de 5,2 km, în satul Corni Albesti, realizat pânã acum în proportie de 85%, care vine sã completeze zestrea de drumuri asfaltate de care beneficiazã comuna noastrã. Si nu este singura veste bunã. Prin programul PNDL II, ni s-a aprobat asfaltarea a încã 6,2 km de drumuri comunale si sãtesti, ceea ce va face ca întreaga comunã Albesti sã fie conectatã la drumul european cu sosele asfaltate, pe care se poate circula foarte bine”, a spus primãrita de la Albesti. Prezent la inaugurarea acestui drum comunal, vicepresedintele CJ Vaslui, Ciprian Trifan, a spus cã sunt foarte multe lucrãri pe PNDL I care se finalizeazã în aceastã perioadã, cu multe drumuri comunale si sãtesti asfaltate, drumuri care schimbã fata judetului. “Ceea ce vedem astãzi la Albesti trebuie sã devinã realitate si pentru celelalte localitãti. Noi, Consiliul Judetean, sprijinim toate primãriile si consiliile locale, în realizarea de proiecte cu fonduri europene si guvernamentale, pentru a schimba fata acestui judet”, a explicat Ciprian Trifan.