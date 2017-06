Elevii de la LMK, prezenti la Festivalului National de Teatru în limba englezã “Dramaland” Cluj-Napoca

TALENTATI…Cele douã trupe în limba englezã ale Liceului Teoretic “Mihail Kogãlniceanu” Vaslui, conduse de profesoara de limba englezã Mihaela Liteanu, au participat, în perioada 16-18 iunie, la Cluj-Napoca, la cea de-a 17-a editie a Festivalului National de Teatru în Limba Englezã pentru Elevi “Come with Us to Dramaland”. Acest eveniment de marcã a fost organizat de cãtre Inspectoratul Scolar Judetean Cluj si CETA (Asociatia Profesorilor de Limba Englezã Cluj), cu sprijinul partenerului media Casa Radio Cluj.

Conform http://lang-platform.eu/vaslui/, manifestarea cultural-artisticã este înscrisã în calendarul concursurilor nationale ale MEN si beneficiazã de suportul câtorva institutii partenere: British Council Cluj, Radio România, EDAR (Asociatia Nationalã de Dramã din România). Scopul festivalului este valorificarea potentialului artistic, a competentelor lingvistice si dezvoltarea spiritului competitional al elevilor, prin punerea în scenã a unor piese de teatru in limba englezã; dezvoltarea personalitãtii elevilor prin activitãti interpretative; încurajarea climatului si atitudinii creatoare în colectivitãtile de elevi; cresterea motivatiei elevilor în învãtarea limbii engleze; identificarea si afirmarea tinerelor talente, a copiilor cu aptitudini speciale; initierea si derularea unor schimburi de experientã între trupe de teatru alcãtuite din elevi; transfer cultural între elevi apartinând unor comunitãti diferite; dezvoltarea teatrului ca instrument de promovare a educatiei prin folosirea limbii engleze ca vehicul de comunicare. Festivalul a avut ca beneficiari directi: peste 400 de elevi participanti, care au prezentat 30 de piese de teatru în limba englezã, repartizate în grupe de vârstã – elevi de nivelul învãtãmântului primar, gimnazial si liceal; peste 70 de profesori de limba englezã, specialisti în dramaturgie care au fãcut parte din juriul de evaluare, iar ca beneficiari indirecti: profesori de limbi moderne, comunitatea localã si nationalã, pãrinti. Au concurat trupe excelente din Cluj-Napoca, Bucuresti, Slobozia, Târgu Mures, Gura Humorului, Deva, Dej, Ocna Mures, Zalãu, Câmpia Turzii si cele douã trupe în limba englezã ale Licelui Teoretic “Mihail Kogãlniceanu” Vaslui, conduse de profesoara de limba englezã Mihaela Liteanu.