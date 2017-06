Liderul PSD Vaslui, despre noul premier: „Îl cunosc dintotdeauna, eu sunt mai tânãr decât el”

DECIZIE… Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a propus în Comitetul Executiv de ieri ca PSD sã meargã la Cotroceni cu Mihai Tudose, ministrul demisionar al Economiei, ca propunere de premier. În evaluarea PSD a ministrilor Cabinetului Grindeanu, domeniul Economie, condus de Mihai Tudose, a fost notat cu zero realizãri, douã mãsuri relizate partial si 17 neîndeplinite. Lia Olguta Vasilescu a motivat nerealizãrile lui Mihai Tudose prin faptul cã el si-a îndeplinit sarcinile din programul de guvernare, însã a fost blocat de premierul Sorin Grindeanu. „Mihai Tudose este un om cu experientã în Executiv, iar meritul domniei sale este cã a acceptat sã fie nominalizat premier într-o perioadã de crizã, dupã ceea ce s-a întâmplat cu fostul Guvern. Existã o majoritate solidã care îl sustine”, explicã Dumitru Buzatu, presedintele PSD Vaslui si seful Consiliului Judetean.

“În evaluarea care a fost fãcutã de partid, domnul Mihai Tudose si-a îndeplinit toate obiectivele, dar acestea au fost blocate la premier. Este vorba de Fondul Suveran de Investitii care este gata încã din data de 15 mai. Atunci s-a depus la cabinetul prim-ministrului si lista cu pachetele de actiuni pentru FSDI si proiectul de lege. Din pãcate nu am înteles nici noi de ce premierul a blocat acest punct din programul de guvernare”, a declarat Lia Olguta Vasilescu, ministrul demisionar al Muncii. Mihai Tudose a fost validat ca nominalizare de premier, în timp ce doar patru social-democrati s-au abtinut: presedintele executiv Nicolae Bãdãlau, presedintele PSD Olt Paul Stãnescu, secretarul general adjunct Codrin stefãnescu si presedintele CJ Giurgiu, Marian Mina. Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, prezent de sâmbãtã la Bucuresti, a fost de acord cu nominalizarea lui Tudose. ALDE a votat, tot ieri, în conducerea lãrgitã a partidului, sustinerea pentru Mihai Tudose ca propunere de premier a coalitiei, a anuntat Cãlin Popescu Tãriceanu. El nu a vrut sã comenteze informatiile privind relatia lui Mihai Tudose cu SRI, spunând cã nu se bazeazã pe “speculatii” si “bârfe” când analizeazã o persoanã. „În zilele trecute am fãcut o evaluare a posibilelor candidaturi, discutasem si rãmãsese aceastã candidaturã, care înteleg cã a fost votatã în CExN si colegii mei au fost de acord sã sustinã aceastã candidaturã”, a spus Cãlin Popescu Tãriceanu. Premierul propus al PSD, Mihai Tudose, va avea obligatia sã le arate colegilor sãi, într-un termen cât mai scurt, cã nu are dublã comandã, el dând garantii cã singura comandã pe care o are este la partid. “Am avut si ieri si zilele trecute discutii cu aproape toti presedintii de organizatii, cu douã exceptii, care sunt plecati din tarã, cu o serie de parlamentari, colegi din tarã, si au reiesit 5-6 variante pentru postul de prim-ministru. Am discutat asearã, azi noapte si azi dimineatã cu fiecare dintre ei si se degajeazã o solutie care vreau sã o propun în CEx”, a spus Dragnea. El a adãugat cã toti candidatii PSD au fost chemati la sedintã. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, ieri, înaintea sedintei Comitetului Executiv National, cã presedintele Klaus Iohannis ar trebui sã accepte prima propunere de premier a social-democratilor, în conditiile în care seful statului a avut o pozitie corectã în ultima vreme, iar PSD are în continuare majoritate în Parlament. „Poate ne acceptã, teoretic ar trebui sã ne accepte. Am vãzut toate declaratiile dumnealui si pozitia din ultima perioadã, care, trebuie sã recunosc cã mi s-a pãrut o pozitie corectã, adicã nu s-a implicat, chiar dacã poate au fost tentatii în aceastã spetã si cred cã vrea stabilitate ca si noi”, a afirmat liderul PSD.

Buzatu: „Initial, l-am propus pe Florin Georgescu, dar am fost total de acord cu Mihai Tudose”

„Initial, l-am propus pe Florin Georgescu, însã am vãzut cã nu a fost acceptatã propunerea mea, asa cã am fost total de acord cu nominalizarea lui Mihai Tudose, un om pe care îl cunosc dintotdeauna, am fost cu el coleg în Parlament, eu fiind oleacã mai tânãr”, spune Dumitru Buzatu, presedintele PSD Vaslui si seful Consiliului Judetean. Legat de noul premier, Buzatu spune cã este din noua generatie a PSD, un om care a avut diverse rãspunderi parlamentare, executive sau în structurile de conducere ale partidului. „Mihai Tudose este un om cu experientã în Executiv, iar meritul domniei sale este cã a acceptat sã fie nominalizat premier într-o perioadã de crizã, dupã ceea ce s-a întâmplat cu fostul Guvern. Existã o majoritate solidã care îl sustine si niciun alt grup parlamentar nu poate face o propunere care sã se sprijine pe o majoritate. Sã sperãm cã noua nominalizare va trece cât mai repede prin procedurile constitutionale si vom avea Guvern într-un timp cât mai scurt, pentru cã este nevoie de stabilitate”, a explicat Buzatu.