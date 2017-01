Nelu Tãtaru: “În PNL, curãtenia trebuie sã înceapã de la noi, din casa noastrã!”

CURÃTENIE… Între alegerile locale si cele parlamentare, PNL a pierdut mai bine de un milion de voturi, fapt care i-a costat pe liberali sansa realã de a ajunge la guvernare si de a-l instala pe fostul premier Dacian Ciolos la Palatul Victoria pentru un nou mandat. Greselile au venit în cascadã, crede fostul lider al partidului, Theodor Stolojan, plecând de la preocuparea pentru finalizarea fuziunii între fostul PNL si PDL, fapt care a dus, inevitabil, la probleme de tipul „cine, ce e în partid” si ajungând pânã la o relatie neclarã cu Ciolos care a creat confuzie în mintea alegãtorilor si nu a reusit sã-i convingã, nici mãcar în ultimul ceas. “Este o situatie grea, însã PNL trebuie sã gãseascã acei lideri tot în interiorul partidului, nu în altã parte. Trebuie sã facem curãtenie la noi, în casa noastrã, iar slogan din campanie, “Prin noi însine”, mi se pare mai adevãrat ca niciodatã. Am mers în alegeri, pe liste, cu oameni din afara partidului, iar rezultatul s-a vãzut”, spune Nelu Tãtaru, presedintele PNL Vaslui.

Fostul prim ministru Ciolos a luat decizia de a se implica în campanie mult prea târziu, considerã Stolojan, iar acest lucru a influentat credibilitatea partidului si a modelat, cumva, relatia pe care Ciolos ar putea-o avea în continuare cu PNL. Acum, Partidul National Liberal este un partid „rãnit”, o formatiune care se aflã pusã acum, dupã o înfrângere dureroasã la alegerile parlamentare, în fata momentului zero al adevãrului, un moment în care nici mãcar presedintele Klaus Iohannis nu ar putea veni sã impunã pe cineva în pozitia de lider, este de pãrere fostul presedinte liberal. “Dacã înainte de scrutinul parlamentar lucrurile ar fi fost, poate, mai simple, acum Dacian Ciolos trebuie sã vinã în partid fãrã pretentii, sã-si facã o echipã si sã munceascã pentru a cîstiga încrederea membrilor, întrucât nu va primi nimic pe tavã, de-a gata”, spune fostul lider liberal. În plus, un viitor mandat al lui Klaus Iohannis la Cotroceni va depinde „categoric” de evolutia PNL din urmãtorii ani, pentru cã seful statului va trebui sã aibã în spate o fortã politicã ce nu va fi cu sigurantã PSD-ul, iar pentru partid nu este de dorit ca Iohannis sã facã atunci o altã optiune, mai spune Stolojan. Dar, vine Ciolos ca membru PNL, cu drepturi depline, sau continuã sã stea pe margine? “PNL este la momentul în care trebuie sã-si caute lideri, însã tot în interiorul partidului. Am mers cu oameni de afarã, pe liste, iar rezultatul s-a vãzut. Trebuie sã ne facem curãtenie în casã, înainte de a da vina pe cineva. Nu trebuie sã spunem cã oamenii au votat, trebuie sã observãm cã nu ne-au votat pe noi, asta este problema. PNL are forta de a reveni în prim-planul politicii nationale, dar trebuie sã ne facem ordine la noi în partid. Dacã mã întrebati de Dacian Ciolos, pot sã vã spun cã este un om de dreapta, un tehnocrat, dar nu este solutia salvatoare, sã recunoastem”, explicã fostul senator, acum presedintele organizatiei judetene PNL Vaslui.

Alegerile interne la liberalii vasluieni vor fi în primãvarã

Este clar, din acest moment urmeazã reconstructia partidului. S-a vorbit, imediat dupã dezastrul din alegeri, de organizarea, în prima jumãtate a lunii ianuarie, alegerilor interne în PNL, pornind de la localitãti, judete si, la final, alegeri nationale. A trecut jumãtatea lunii si nu s-a întâmplat nimic. Presedintele PNL Vaslui crede cã alegerile locale se vor organiza în lunile februarie-martie, în judet, la nivel de comune, orase, municipii si judet, iar în perioada aprile-mai se va putea vorbi de organizarea unui Congres, la nivel national, care sã stabileascã noua conducere a partidului.