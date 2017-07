Piata imobiliarã din Vaslui creste odatã cu salariile bugetarilor

SCUMPIRI…Odatã cu cresterile salariilor bugetare piata imobiliarã din Vaslui a crescut în unele cazuri si cu 50%. Fatã de 2016, când un apartament de 3 camere nu trecea de 30 de mii de euro, iatã cã anul acesta acelasi apartament ar putea aduce proprietarului si 45 de mii de euro. În cele mai piperate zone ale municipiului, mai exact zona centralã si zona Traian, un apartament de 4 camere poate ajunge si la 55 de mii de euro. Si nu numai preturile apartamentelor au explodat în ultimele 6 luni, ci si ale caselor si ale terenurilor, la care se observã majorãri ale preturilor de pânã la 20 %. Multi vasluieni se întreabã cine va mai cumpãra acele locuinte la preturile listate. “Nu cred cã cineva o sã dea 40 de mii de euro pe un apartament în Vaslui. Atâta cer ei, dar nu cred cã le vând cu atâta”, ne-a spus Cristi, 29 de ani.

Polul sãrãciei al României ajunge judete precum Iasi si Constanta la nivelul preturilor de pe piata imobiliarã. Dacã anul trecut o garsonierã nu trecea de 10 mii de euro, iatã cã anul acesta poate ajunge si pânã la 20 de mii, depinzând de zona. Un exemplu de scumpiri excesive poate fi consideratã o camerã de cãmin vis-à-vis de Liceul ”Stefan Procopiu”, al cãrui propietar cere 10 mii de euro. În multe zone ale municipiului preturile au explodat si nu dau semne de încetinire, având în vedere faptul cã salariile bugetarilor, ce reprezintã 60% din forta de muncã a orasului, au crescut considerabil. În momentul de fatã, cele mai scumpe zone sunt bineînteles zona centralã si zona Traian, în care un apartament de trei camere poate ajunge, în medie, si pânã la 45 de mii de euro. Cel mai scump apartament din oras se aflã în zona Traian si este scos pe piatã cu un pret de 55 de mii de euro. Acesta, ca pret, este echivalentul unui apartament cu trei camere din zona Podul Ros, din Iasi. Nici preturile terenurilor nu stau pe loc, acestea crescând cu 20 % în ultimele 6 luni de zile. Unul dintre cele mai scumpe terenuri din municipiu se aflã în spatele bisericii “Adormirea Maicii Domnului” si este cotat la 100 de mii de euro, în timp ce o casã din zona cartierului 13 Decembrie este scoasã la vânzare cu un pret de 170 de mii de euro. Totusi, vasluienii nu înteleg de ce preturile au crescut asa de mult si nu cred cã va da cineva pretul cerut de propietari. “Nu cred cã cineva o sã dea 40 de mii de euro pe un apartament în Vaslui. Atâta cer ei, dar nu cred cã le vând cu atâta. Sigur cer atât de mult pentru cã atunci când negociazã sã le rãmânã mai mult. În plus, nu cred cã cineva ar mai vrea sã trãiascã în orasul ãsta. Tot mai multi plecãm la muncã, ori în alt oras, ori în altã tarã”, ne-a spus Cristi, 29 de ani. Si cei care au cumpãrat recent apartamente nu gãsesc explicatii pentru preturile piperate. “Am cãutat câteva luni bune un apartament cu trei camere, dar preturile sunt prea mari. Am întâlnit oameni care cereau si 41 de mii de euro pentru un apartament pe lângã Liceul “Emil Racovitã”. Am gãsit pânã la urmã un apartament cu douã camere în zonã Gãrii. Si acela era scump pentru cum arãta, dar am negociat de la 35 de mii de euro la 28 de mii”, ne-a povestit un vasluian. (Andrei Manolachi)