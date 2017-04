Spitalul din Bârlad, lăsat de izbeliște de administrator, pentru că este liber! (FOTO)

ADIMINISTRATORUL AROGANT La spitalul din Bârlad, aripa nouă, unde sunt secțiile care au cei mai mulți bolnavi invalizi (Neurologie, Oncologie, ORL, Oftalmologie), astăzi au fost mari probleme cauzate de zăpada care acoperea rampa pe care trebuiau aduși bolnavii la secțiile respective. Curățarea rampei de zăpadă trebuie asigurată de administratorul spitalului, Cezar Aioanițoaie, deoarece în fișa postului el răspunde de curățenia și deszăpezirea curții și a rampelor din spital.

Dis de dimineață, bolnavii erau cărați cu targa pe scările spitalului cel nou, și ele pline cu zăpadă, deoarece nimeni nu se obosea să curețe rampa. A fost anunțată Primăria Bârlad, în speță primarul Dumitru Boroș, care a dat dispoziție să fie găsit administratorul Cezar Aioanițoaie, să fie chemat la spital și să se ocupe să degajeze rampa și scările de zăpadă. Dar ce să vezi? Administratorul Aioanițoaie, nu a răspuns la telefon! Oricât au sunat cei de la Primăria Bârlad, inclusiv ing. Olga Ungureanu, șefa Serviciului de Gospodărie Locală, Cezar Aioanițoaie n-a răspuns la apelurile făcute. „Am înțeles că administratorul nu răspunde la telefon în weekend nici dacă pică spitalul.”, a spus Costel Nițțuc, purtătorul de cuvânt al Primăriei Bârlad. A fost solicitată ing. Olga Ungureanu, dar cum Bârladul este plin de copaci rupți, crengi, flori rupte și distruse, aceasta nu a putut lăsa orașul de izbeliște. „Nu știm de ce nu răspunde administratorul, am încercat dar nu a răspuns. Mai încercăm, pentru că eu nu pot să fac nimic, el are în atribuții acest lucru. Noi avem orașul varză, plin de copaci căzuți, crengie, teebuie curățat, nu am cum să las treaba pentru asta”, a spus și Olga Ungureanu.

Intr-un final, după ce am recurs la un interpus, adminsitratorul Cezar Aioanițoaie a răspuns reporterului nostru la telefon. Și ghiciți ce? A fost deranjat! „Da, eu nu răspuns în week-end la telefon pentru că este ziua mea liberă! Chiar acum fac treabă acasă, sudez, construiesc ceva. Dar s-a rezolvat, am trimis paznicii să curețe rampa și scările, ce atâta tevatură? Și să vă mai spus ceva: nu avem oameni domnule! Pentru așa ceva avem un singur om, care lucrează patru ore! Și atât. După ce pleacă el acasă, cine face ceva? Nimeni! Putea să iasă o infirmieră de la spital de acolo să curețe, dar nu s-au deranjat, trebuia să vin eu de-acasă?”, a spus Cezar Aioanițoaie, arătând astfel nivelul ridicat de suficiență și aroganță a celor din spitalul bârlădean, care au cât de cât o muncă de răspundere și … un spate asigurat! Pentru că, așa cum am înțeles de la sursele noastre din spital, Cezar Aioanițoaie este fratele judecătorului Veronel Aioanițoaie, președintele Judecătoriei Bârlad. Dar între cei doi frați este o mare diferență de atitudine: judecătorul Aioanițoaie își respectă munca la orice oră din zi și din săptămână, indiferent că e week-end, iar administratorul Aioanițoaie lasă mult de dorit în această privință! Suntem curioși, oare ce salar are adminsitratorul Cezar Aioanițaie?? O fi secret? Că pe site-ul spitalului nu apare! Și este plătit din bani publici!

„Eu abia aștept să se termine cele 45 de zile ale managerului Angela Chirilă, ca să vină un alt manager ce știe ce are de făcut și să pună pe fiecare să-și facă treba pentru care este plătit. Cu domnul administrator o să vorbesc și eu luni, ca să nu-i stric week-endul. Oricum nu mi-a răspuns nici mie la telefon!”, a precizat primarul municipiului Bârlad, Dumitru Boroș.