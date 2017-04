Un chioscar vinde legume în plinã stradã, ilegal si fãrã autorizatie! (foto)

TOLERANTÃ PENTRU ILEGALITÃTI… Imposibilul devine posibil la Bârlad, prin încãlcarea flagrantã a legii! Pe B-dul Primãverii, în zona Gura Leului, douã societãti comerciale fac comert stradal ilegal, vânzând legume si fructe afisate direct pe trotuar, în spatiul public, pe niste chirii modice si absolut ilegal! Dupã ce am sesizat conducerii DSVSA cã acolo nu existã nicio autorizatie sanitar-veterinarã de functionare, cele douã societãti au fost controlate, acum douã zile, si au fost amendate cu câte 600 de lei fiecare, având obligatia sã intre în legalitate în cel mai scurt timp! Cele douã societãti, care sunt ale unor femei din Bârlad, fac comert acolo ilegal, de ani buni, fãrã a avea autorizatie sanitarã de functionare de la DSP sau DSVSA! Si nimeni nu le-a deranjat pânã acum pe cele douã comerciante din activitatea lor, cu atât mai mult cu cât Politia Localã, care are obligatia sã verifice dacã activitatea comercialã respectivã, desfãsuratã pe trotuar, este conform legii, are sediul la nici 25 de m de cele douã chioscuri stradale!!! Mai mult, când inspectorii DSVSA Vaslui au venit sã controleze un Market de fructe si legume proaspãt deschis si având toate conditiile necesare si legale pentru desfãsurarea activitãtii, inspectorii au spus cã nu se pot „atinge” de cele douã societãti care fac comert de fructe si legume ilegal, pentru cã nu s-au avizat la DSVSA! Incredibil, dar adevãrat!

Coruptia si spaga fac legile la Bârlad, prin mai toate zonele comerciale! A devenit un fel de sport local, care pãcãleste bugetul si legea cel mai mult, care are „spate” mai puternic si cum sã pãcãlesti bârlãdeanul de rând sã cumpere de la tine, marfã de proastã calitate, fãrã ca nimeni sã te tragã la rãspundere. Dacã nu aveti încã idee de dimensiunile afacerilor ilegale care se fac prin Bârlad, vã oferim un exemplu foarte recent si foarte explicit. Pe B-dul Primãverii, în zona Gura Leului, îsi desfãsoarã de ani de zile activitatea de comert legume si fructe douã societãti, apartinând a douã întreprinzãtoare din Bârlad, fãrã ca ele sã detinã autorizatii sanitar-veterinare, fãrã sã aibã apã curentã, fãrã sã aibã conditii minim necesare cerute de lege pentru a desfãsura astfel de activitate. Tot bârlãdeanul a vãzut cum la Gura Leului, se vând legume si fructe direct de pe trotuar, marfa fiind expusã afarã în praf, în soare, iar „spcoitatea” fiind într-un chisc amãrât si insalucru, unde într-unul chiar doarme noapte de noapte un om al strãzii, care mai ajutã la cãrat legumele si fructele! Dacã ani buni le-a mers celor douã femei afacerea ilegalã, fãrã sã fie deranjate de nimeni (explicabil, spaga merge, autorizatia se dã de la Primãrie, mai ales cã unui anumit inspector de acolo îi cam place spritul si atentia …), de câteva luni au fãcut cunostintã cu concurenta, una serioasã si care respectã legea si vrea sã fie respectatã de toatã lumea! Dar ti-ai gãsit la Bârlad asa ceva!

DSVSA nu se ia de cei care nu sunt autorizati sanitar-veterinar, decât dacã sunt sesizati!

O prostie cât roata carului am întâlnit la Politia Localã Bârlad si la DSVSA Vaslui. Omul de afaceri Ioan Matei, care si-a deschis împreunã cu sotia sa, Mihaela Gina Matei, un market modern, de vânzare a legumelor si fructelor în sistem de autoservire, într-un spatiu generos, curat, autorizat sanitar si având toate avizele cerute de lege, a rãmas interzis când a vãzut cu ce se confruntã, când a deschis în luna ianuarie Frutis Market. „Cele douã societãti – mai bine zis II-uri, care vând peste drum de noi, pe stradã, pe trotuar mai bine zis, n-au niciun fel de autorizatii sanitare, de la DSP sau DSVSA! Nouã ni s-au cerut câte-n lunã si-n stele, am respectat legea punct cu punct, iar ei vând ilegal fãrã sã fie deranjati. Am cerut inspectorilor DSVSA care au venit la noi în control sã le facã si lor control, dar au zis cã nu se poate, cã ei nu sunt în baza de date a DSVSA, neavând cerere de autorizare si nu pot sã îi controleze! Cum adicã?? La primãria la fel, am mers sã le spunem cã este concurentã neloialã, cã n-au autorizatie decât temporarã, iar ei functioneazã permanent! Nici acolo n-am avut succes. Nu mai spunem de Politia Localã Bârlad, domnul director Rãdoi, care ne-a spus cã au autorizatie de la Primãrie si pentru ei este suficient! Cicã plãtesc taxã pentru ocuparea spatiului public 360 lei pe an si este suficient! Cum adicã, fãrã autorizatii sanitare, tu sã vinzi legume si fructe la oameni, direct din stradã, unde sunt câini, unde praful si bacteriile se depun peste marfã?”, ne-a spus Mihaela Matei, care a lãsat niste memorii si la Primãria Bârlad, unde a precizat cã se va adresa tuturor institutiilor abilitate si presei locale. Si când colo, ce sã vezi? Un anumit inspector Luca, de la Primãria Bârlad, i-a replicat sã nu-l ameninte pe el cu presa localã, cã nu îi este fricã de ziaristi. Pãi nu de ziaristi trebuie domnul Luca sã se teamã, ci de lege!

DSVSA a reactionat imediat!

La sediul DSVSA am gãsit pe proaspãtul director executiv, medicul veterinar Mitiu Ciupilan, cãruia i-am relatat aspectele sesizate de doamna Matei. Ne-am exprimat si nedumerirea referitor la faptul cã sunt societãti care functioneazã de ani de zile fãrã sã fie deranjate, neavând autorizatii sanitar-veterinare pentru a face comert cu alimente (legume si fructe mai exact). „Da, conform legii, cine nu este înregistrat la DSVSA nu intrã în planul anual de control, asa cã nu se puteau duce inspectorii nostri acolo, nefiind în plan. Dar ne putem duce când suntem sesizati!”, a spus directorul Mitiu Ciupilan. Noi am sesizat pe loc si imediat s-a format echipa de control care s-a deplasat la Gura Leului si a luat la întrebãri pe cei de la cele douã societãti cu marfa pe trotuar. Si ghiciti ce? Nu aveau nimic! Nici autorizatii sanitare, nici sanitar-veterinare … nimic! „Am constatat cã nu îndeplinesc conditiile legii de functionare, asa cã le-am amendat cu câte 600 de lei fiecare, urmând sã intre în legalitate în cel mai scurt timp. Adicã sã îsi obtinã autorizatia sanitar-veterinarã, sã facã tot ce trebuie ca sã intre în legalitate, altfel le vom suspenda activitatea”, a precizat medicul Mitiu Ciupilan. Pãi de atâtia ani, de când vând în mijlocul trotuarului cele douã societãti la Gura Leului, cum de cei de la DSVSA nu le-au cãlcat „pragul”? Domnul fost director si actual secretar de stat de la ANSVSA, Traian Petcu, are vreun rãspuns?? Sau îl dãm noi, dupã ce ne documentãm?