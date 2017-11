Vasluianul Narcis George Matache a pierdut alegerile pentru Consiliul Regional din Jutlandul de Nord

DEZAMÃGIRE… Înfrângere pentru Narcis George Matache, tânãrul de 26 ani, din comuna Dimitrie Cantemir, care intentiona sã devinã primul oficial de origine românã, ales în Danemarca. Acesta a pierdut alegerile Consiliului Regional din Jutlandul de Nord, reusind sã obtinã doar 636 voturi. Tânãrul mai avea nevoie de încã 327 voturi.

Într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, Narcis face un rezumat al campaniei, exprimându-si regretul pentru faptul cã nu a apucat sã facã mai mult: “Mã simt foarte umilit, dar totodatã onorat sã stiu cã 636 de cetãteni locali si-au pus încrederea în mine. Stiu cã nu a fost usor sã votezi pentru cineva nou, pentru cã este întotdeauna un joc de gambit. Si a fost un gambit (n.r. sacrificarea unui pion alb sau a altei piese la începutul unei partide de sah pentru obtinerea unui avantaj în atac).. Nu am intrat si, prin urmare, as dori sã cer scuze tuturor celor care au votat pentru mine, cã nu au transformat votul lor în influentã directã la nivel regional. Rezultatele finale – 636 voturi (al 20-lea cel mai votat social democrat) – mai era nevoie de 327 de voturi pentru a prinde locul 18. Trebuie sã-mi exprim recunostinta fatã de toti cei care au ajutat aceastã campanie, într-un fel sau altul, si sã-i asigur pentru totdeauna de sprijinul meu. Sunt dezamãgit, nu am reusit sã mobilizãm mai multi studenti internationali pentru a merge si a vota. De asemenea, este foarte trist cã nu am avut sprijinul majoritãtii românilor din municipalitãtile din Aalborg. Din pãcate, procentul voturilor din rândul românilor a fost mai mic de 10%”.

“Personal, acesta a fost un esec”

Desi nu a învins, Narcis vede partea plinã a paharului: “Deci, nu am fãcut istorie de data asta si nu am reusit sã obtinem reprezentare în Consiliul Regiunii. Cu toate acestea, am reusit sã începem o adevãratã revolutie în ceea ce priveste constientizarea internationalã a drepturilor politice si a puterii acestora. Am început sã vedem politicieni danezi din întreaga Danemarca vorbind limba englezã în campanie, sã vedem cetãteni care nu sunt danezi, dar care sã candideazã la consiliile orasului si ale regiunilor, sã vedem cã institutiile daneze constientizeazã asta, sã vedem dezbateri politice în limba englezã si sã vedem cã mass media acordã atentie. Personal, a fost un esec. Cu toate acestea, în linii mari, a fost un succes, pentru cã a avut un impact în peisajul danez al politicii locale, cu consecinte pentru anii urmãtori. Social-democratii au cîstigat ziua si au arãtat cã sunt gata sã cîstige alegerile pentru Parlament (care ar putea fi anul viitor). Acest lucru ar trebui sã permitã studentilor internationali sã respire usor în ceea ce priveste destinul lor în urmãtorii ani”.