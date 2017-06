Veste bunã pentru cei 100.000 de pensionari din judetul Vaslui

BANI MAI MULTI… Militarii si personalul contractual din Ministerul Apãrãrii Nationale vor avea o crestere a salariilor cu 15% de la 1 iulie, în timp ce punctul de pensie va fi majorat la 1.000 de lei. O veste bunã, asteptatã de cei peste 100.000 de pensionari din judetul Vaslui, care vor avea pensii mai mari, începând cu luna iulie. „De la 1 iulie ar trebui sã intre în vigoare legea salarizãrii personalului bugetar. Asteptãm sã vedem ce va decide presedintele, pentru cã legea este la el, dar eu consider cã va intra în vigoare de la 1 iulie. As vrea sã fac precizarea cã noi am început deja pe diverse Ordonante de Urgentã sã mãrim salariile bugetarilor chiar de la începutul acestui an si mã refer aici la Sãnãtate, la Educatie, la Administratie, la Cultura, la Apãrare. Militarii si personalul contractual din MApN vor avea o crestere cu 15% de la 1 iulie pentru ca Ordonanta a fost deja adoptatã”, a spus Vasilescu. Aceasta a precizat cã tot de la 1 iulie va avea loc majorarea punctului de pensie la 1.000 de lei si pensionarii vor lua pensiile mãrite dupã data de 1 iulie. „De la 1 iulie, cresc salariile tuturor celor care, pânã astãzi, nu au avut mãriri de salarii prin legile succesive de salarizare. Cresc toate salariile si ceea ce am promis s-a întâmplat”, spune deputatul PSD de Vaslui, Adrian Solomon, presedintele Comisiei de Muncã din Camera Deputatilor.

“De la 1 iulie trebuie sã se primeascã deja bani pentru majorarea punctului de pensie la 1.000 de lei. Vreau sã le spun tuturor pensionarilor sã nu îsi facã nicio grijã pentru cã aceastã Ordonantã este adoptatã înainte de luna martie, adicã înainte de adoptarea bugetului României si banii sunt prevãzuti în buget. OUG este adoptatã si nu se mai poate întâmpla nimic”, anuntã ministrul interimar al Muncii. Întrebatã dacã noul Guvern va face schimbãri la Legea pensiilor, Olguta Vasilescu a rãspuns: “Stati sã fie investit noul Guvern”. „Va trebui sã avem un nou program de guvernare aprobat de Parlamentul României pentru cã este vorba de un alt Guvern, dar fãrã îndoialã cã vor fi respectate punctele cheie cu care noi am candidat în campania electoralã”, a spus ministrul. În ceea ce priveste promulgarea Legii salarizãrii bugetarilor de cãtre presedintele României, Vasilescu a mentionat cã nu vede niciun motiv constitutional ca legea sã fie retrimisã Parlamentului, dar Parlamentul este pregãtit pentru aprobarea legii, iar aceste lucru se poate face si într-o sesiune extraordinarã, având în vedere cã urmeazã vacanta parlamentarã.

Adrian Solomon, presedintele Comisiei de Muncã din Camera Deputatilor: „Încheiem un proces îndelungat”

„Prin aceste modificãri, încheiem un proces îndelungat, care a început din decembrie anul trecut, prin legea 250, când am mãrit salariile în sistemul sanitar si, de la 1 ianuarie, în sistemul de învãtãmânt. De asemenea, prin Ordonanta 2 au fost mãrite salariile în administratia publicã localã. Prin Ordonanta 9 am continuat sã mãrim salariile de apãrare, ordine publicã si sigurantã nationalã. Am reusit sã includem toate acele institutii care nu au beneficiat în ultimii ani de mãriri, astfel încât în decembrie 2017, când vom avea un etalon pentru aplicarea majorãrii de 25% de la 1 ianuarie, majoritatea salariilor sã fie sensibil egale! Am mai votat un amendament, prin care cresc salariile celor din MapN cu 15%, a întregului personal angajat, am sporit cu 30% salariile pentru bibliotecile nationale, biblioteca Academiei, teatrele nationale, muzee de importantã nationalã si am îndreptat si o nedreptate cuprinsã în legea 250, cu privire la medicii din oncologie, oncologie pediatricã, sectiile de arsi si tot ceea ce înseamnã radioterapie si disciplinele apropiate celor mentionate. Spunem cã, în primul rând, pentru colegii din opozitie, când mai merg la televizor, sã nu mai spunã cã de la 1 iulie cresc doar salariile demnitarilor. Cresc salariile tuturor celor care, pânã astãzi, nu au avut mãriri de salarii prin legile succesive de salarizare. Cresc toate salariile si ceea ce am promis s-a întâmplat. Toate acestea sã le afle si celebrii analisti de la televiziunile nationale, care, searã de searã, vor sã loveascã într-o lege pe care împreunã am fãcut-o, legea salarizãrii unitare, care este cea mai bunã, aplicatã în acest domeniu de la Revolutie încoace!”, a spus Adrian Solomon, deputat PSD de Vaslui.