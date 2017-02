Agent de politie acuzat de hãrtuire în trafic

RÃZBUNARE SAU EXCES DE ZEL?…Acuzatii grave la adresa agentului de politie Daniel Pricop. Un vasluian îl acuzã pe acesta de hãrtuire dupã ce, sustine el, a fost urmãrit de câteva ori în trafic si amendat pentru presupuse nereguli la regimul rutier. Pricop a ajuns la Biroul de Politie Rutierã dupã arestãrile fãcute de procurorii DNA în rândurile politistilor vasluieni. A fost detasat, pentru o perioadã de timp, de la Ordine Publicã si în aceeasi perioadã au început si problemele celui care face acum acuzatiile. Disputa dintre cei doi se va transa în instantã, pentru cã vasluianul care se considerã hãrtuit a depus plângere penalã la Parchetul de pe lângã Judecãtoria Vaslui împotriva politistului si a contestat amenzile. Vasluianul povesteste cã a primit amenzi pentru nereguli pe care nu le-a comis, cum ar fi lipsa unui triunghi reflectorizant omologat, chiar dacã, în portbagajul masinii sale, avea douã, pentru cã vorbea la telefon în timp ce conducea sau cã nu purta centura de sigurantã. În toate cazurile, acesta povesteste cã agentul de politie nu a avut alte probe împotriva sa decât ceea ce ar fi vãzut el pe geamul masinii de politie. Mai mult, într-unul din cazuri, cel care sustine cã a fost hãrtuit de politist a fost la un pas sã-l loveascã cu masina dupã ce acesta a coborât din autospeciala de politie în fata sa, pentru a-l opri.

De mai bine de trei luni, un vasluian se simte, pur si simplu, hãrtuit de cãtre un politist de la Biroul de Ordine Publicã Vaslui, detasat la Biroul Rutier dupã trimiterea în judecatã a majoritãtii politistilor rutieristi. În mai putin de trei luni, vasluianul a primit mai multe amenzi decât a luat în 16 ani, de când este posesor de permis. “Ultima datã m-a amendat dupã ce mi-a cerut sã-i prezint triunghiul reflectorizant, trusa medicalã si stingãtorul. I le-am prezentat pe toate, dar nu s-a uitat la ele. Mi-a reprosat faptul cã triunghiul reflectorizant nu este omologat. Nu stiu ce înseamnã acest lucru. Le-am cumpãrat dintr-un magazin specializat, asa cã nu cred cã nu ar fi fost omologate, dacã existã acest lucru. Pânã la urmã nu stiu ce sã mai cred. Ce este acest lucru? O verificare în trafic sau un abuz împotriva mea? Nu înteleg ce are cu mine. Pur si simplu am fost si urmãrit de acest politist si oprit în trafic. Ba cã nu aveam centura, ba cã vorbeam la telefon sau mai stiu eu ce. Niciodatã nu a avut probe decât cuvântul lui împotriva cuvântului meu. L-am si întrebat o datã de ce sustine cã nu aveam centura de sigurantã, mai ales cã nu este adevãrat. Rãspunsul lui m-a lãsat fãrã replicã. Mi-a spus cã asa a vãzut el. Plus cã a avut un comportament ostil fatã de mine. Consider cã acest comportament a fost generat si de faptul cã am depus o plângere penalã împotriva agentului de politie dupã ce am fost oprit pentru un control în trafic. Plângerea am fãcut-o din cauza aceluiasi comportament neprofesionist si jignitor la adresa mea. Am fost amendat si am solicitat sã noteze, pe procesul verbal, obiectiunile mele, dar a notat doar o parte dintre ele. Nu am vrut sã se ajungã aici, dar nu i-am gresit cu nimic, nu l-am jignit, dar mi-a ajuns. Mã simt hãrtuit, urmãrit în trafic. Este incredibil unde s-a ajuns pentru cã asa vrea domnul agent de politie”, spune vasluianul nostru. De asemenea, acesta a povestit cã nu doar o singurã datã l-a vãzut pe acelasi agent de politie, la volanul masinii se serviciu, în timp ce vorbea la telefon sau nu purta centura de sigurantã. Se întreabã dacã politistul si-a dat singur amendã pentru cã a încãlcat legislatia în vigoare sau, pentru el, este voie.

Lãmuririle unui politist de la Rutierã

Povestea triunghiului reflectorizant si a stingãtorului obligatoriu a fost lãmuritã de un adevãrat rutierist, care explicã participantilor la trafic obligatiile acestora. “Nu înteleg ce vrea sã spunã agentul de politie atunci când spune de triunghiuri reflectorizante omologate. Conform legilor în vigoare, este obligatoriu ca autoturismul sã fie dotat cu douã astfel de triunghiuri, unul pentru partea din fatã a masinii si unul pentru partea din spate. Important este ca ceea ce prezintã soferul la un control sã fie ceea ce i se cere. Adicã acel triunghi sã aibã suprafatã reflectorizantã. De asemenea, este obligatoriu ca trusa medicalã sã nu fie expiratã si asta pentru cã anumite componente ale trusei, atunci când expirã, devin septice. Stingãtorul este si el obligatoriu si sã nu fie expirat pentru a putea fi folosit în caz de necesitate”, spune un politist de la Rutierã.