Alexandru Slusari: „Sistemul vrea să demonstreze că, în Republica Moldova, în lupta contra corupţiei întotdeauna va câştiga corupţia”

Vicepreşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Alexandru Slusari, acţionat în judecată de un şef de direcţie de la Ministerul Agriculturii, pe care l-a acuzat de deturnarea subvenţiilor destinate fermierilor, afirmă că modul în care decurge procesul demonstrează că actuala guvernare doar mimează lupta împotriva corupţiei.

Marin Mortean, care a fost desemnat şef de direcţie la Ministerul Agriculturii, după ce a fost concediat de la Agenţia pentru Intervenţii şi Plăţi în Agricultură, cere de la Alexandru Slusari despăgubiri pentru prejudicii morale în sumă de 300 de mii de lei.

„Modul în care la noi se luptă cu fenomenul corupţiei îl poate simţi fiecare pe propria sa piele. Eu am simţit acest lucru. În curând se împlinesc trei ani de când am vorbit împreună cu Aliona Mandati (femeie de afaceri) despre problema corupţiei de la Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură. Am făcut public numele unei persoane despre mai mulţi fermieri şi angajaţi ai agenţiei cunosc că ia mită în proporţii mari. În 2008, el a fost concediat de la Centrul pentru Combaterea Corupţiei pentru abateri disciplinare grave. În 2010, el a fost angajat de către agenţie într-o funcţie responsabilă”, a declarat Alexandru Slusari, fost preşedinte al Asociaţiei UniAgroProtect.

Vicepreşedintele PPDA a vorbit mai târziu şi despre instalarea unei linii pentru procesarea cireşelor, într-un sat din raionul Orhei, pentru care s-au acordat subvenţii de câteva milioane de lei.

