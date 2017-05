Aspirantii la functia de director la Piata Bârlad au picat cu brio!

NUMIRI, PICÃRI… De pe 9 mai, la Primãria Bârlad a fost numit, cu derogare, un inginer constructor pe functia de arhitect-sef. Dacã aceastã problemã a fost rezolvatã, pânã la ocuparea postului prin concurs, la DAPPC nu s-a reusit instalarea vreunui director, deoarece ambii concurenti au picat cu „rãsunet”! Unul a avut 39,66 puncte si celãlalt 13,66, la proba scrisã. Asta în conditiile în care, conform legii, pentru a fi admis pe functia de director, trebuie sã ai 70 de puncte minim, din 100 posibile. Evident cã acest concurs a fost contestat. Candidatul de 39 de puncte, nimeni altul decât Vasile Gâtã, vesnicul ahtiat dupã functii de conducere, adus de primarul Dumitru Boros în Primãrie, a depus o solicitare de contestare de vreo trei pagini!

De pe 9 mai, primarul municipiului Bârlad, liberalul Dumitru Boros, a fãcut câteva mutãri foarte interesante la conducerea unor servicii din institutie. Prima mutare, adicã decizie luatã de primarul Boros, a fost aceea de a-l numi pe inginerul Vasile Bors, proaspãt si el angajat la Primãria Bârlad, dupã alegerea lui Boros ca primar, în functia de arhitect-sef al municipiului Bârlad. Vasile Bors este un inginer constructor, care a absolvit Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole din cadrul Institutului de inginerie ”Gheorghe Asachi” din Iasi. Este bârlãdean, a absolvit Colegiul National „Gheorghe Rosca Codreanu” si a lucrat mult timp în strãinãtate. Revenit pe plaiurile natale, acesta s-a alãturat protestatarilor din fata Primãriei Bârlad, nemultumit de guvernarea localã sub „domnia” PSD si a lui Titi Constantinescu. A fost angajat de primarul Dumitru Boros, imediat dupã ce fostul arhitectul-sef Sorin Gliga a demisionat din functie, acesta plecând în sectorul privat. De câteva luni bune, Bârladul rãmãsese fãrã arhitect-sef, astfel cã nu se putea elibera nicio autorizatie de constructie, oamenii fiind profund nemultumiti. Totul era alandala, pentru cã, asa cum prevedea legea, nu se putea angaja pe functia de arhitect-sef decât un absolvent de Arhitecturã. Primarul Bârladului a obtinut o derogare, asa cã, pânã la ocuparea functiei prin concurs, inginerul Vasile Bors a fost instalat în functia de arhitect-sef, prin Decizia primarului din 9 mai. Asa cã, pentru cei care au nevoie de eliberarea de autorizatii de constructii, nu mai existã probleme.

Noul manager al spitalului, Corneliu Decusearã, instalat în functie, din interese politice!

Si la spitalul din Bârlad, primarul Dumitru Boros a fãcut o mutare, unii zic neinspiratã: economistul Corneliu Decusearã. Are 62 de ani si de ieri a fost instalat, pentru sase luni, în fotoliul de manager interimar al institutiei sanitare cu cele mai mari probleme din judet: Spitalul de Urgentã „Elena Beldiman” din Bârlad! Toatã lumea din spital era ieri dezamãgitã de mutarea fãcutã de primarul Boros, care, pe filiera Polak si Viorel Petcu, l-a instalat pe Corneliu Decusearã pe functia de manager, iar la CJAS Vaslui, în Consiliul de Administratie, în locul lui Adrian Bobeicã, numit în CA al spitalului bârlãdean si ales chiar presedintele acestui CA (pentru o perioadã limitatã), va fi numit nimeni altul decât … Viorel Petcu. Altfel spus, pe primarul Boros nu l-a interesat sã punã în functia de la spital, de conducere, un manager cu viziune, cât l-a interesat functia politicã, fãcutã bara – bara cu PSD! Corneliu Decusearã s-a speriat ieri, la preluarea functiei, când a vãzut cât volum de muncã este si, mai ales, l-au speriat termenele scurte de rezolvare a problemelor! Pentru cã, dacã pânã în luna octombrie nu se realizeazã amenjarea sectiei de internãri de zi, care va fi fãcutã în pavilionul actual administrativ, care va fi transformat în spital de zi, atunci vom avea o mare problemã: spitalul va fi declasificat! Plus multele probleme tehnice ale institutiei: CT-ul nu este încã functional, nu avem specialisti sã lucreze la CT etc. „Toatã lumea era consternatã ieri în spital, când au vãzut cine este noul manager! Un om în vârstã, fãrã viziune de manageriat acest spital greu încercat! Vai de noi!”, ne-au spus multi salariati din spital.

Concurenti depãsiti de subiecte, la concursul pentru functia de director la DAPPC!

Nici dacã era plãtit sã se facã de râs cu „angajatii” pe functiile importante, primarul Dumitru Boros nu se descurca atât de bine! Pentru cã un alt om adus de el, Vasile Gâtã, cu surle si trâmbite, la începutul mandatului sãu, pus chiar consilier personal al primarului, a ajuns sã fie vesnicul concurent la aproape orice functie de conducere! Dupã ce si-a dat demisia din functia de consilier personal al lui Boros, economistul Vasile Gîtã, de altfel cu o pregãtire foarte bunã profesionalã, a început sã candideze pe la diferite concursuri la Primãrie. A ajuns într-un final sã câstige un loc în CA al SC Reiser Ldp Bârlad, unde are vesnic „lupte” grele cu managerul Florin Ghenghea, incomodându-se reciproc. Acum a candidat din nou pentru functia de director II, la Directia de Administrare a Pietelor, Parcãrilor si Cimitirelor (DAPPC), una dintre cele mai bãnoase directii din cadrul Primãriei Bârlad, unde ani buni a fost director Vasile Ciochinã, omul bun la toate al lui Titi Constantinescu. Gâtã însã, omul lui Boros, dã mereu cu multe bete în baltã, nu numai cu unul. Asa se face cã a sustinut concursul pentru director la DAPPC, alãturi de un alt concurent, Dan Gafton. Ieri s-au afisat rezultatele la concurs si, surprizã!. Ambii concurenti au picat cu succes la proba scrisã, unde ca sã fii admis trebuia sã ai, conform legii, minim 70 de puncte din 100 posibile. Dar Vasile Gâtã a obtinut 39,66 puncte si Dan Gafton 13, 66 puncte. Nervos încã de la proba sustinutã, Vasile Gâtã a depus o contestatie de trei pagini la comisia care a supravegheat concursul, solicitând anularea si apoi reluarea lui. Contestatia se va analiza în timpul legal si, bãnuim ce se va decide, va fi respinsã! Asa cã, pentru Vasile Gâtã, trebuie organizat un alt concurs. La orice directie, serviciu sau birou, numai director sau sef sã fie!

Cu asa concursuri si numiri pe functii cheie în primãrie, presimtim cã primarul Dumitru Boros va fi dezamãgit profund alegãtori, iar la urmãtoarele alegeri, va fi spulberat de cãtre PSD!