Bichinet, alegeri cu Politia la usã la PMP Negresti!

INCREDIBIL… Scandal în filiala PMP de la Negresti, acolo unde Corneliu Bichinet se comportã ca un dictator si conduce organizatia dupã cum îl taie capul, în dispretul statutului si a tuturor regulamentelor interne. Recent, la Negresti s-au organizat alegeri la filiala PMP, la care s-au înscris doi concurenti, un anume Ion Pavel, despre care oamenii din oras spun cã a fost un fel de secretar la biroul notarei Aurora Cornea, fiind condamnat cu suspendare (conform zvonurilor din Negresti), si un fost candidat la parlamentare, Liviu Scafaru. În sala în care s-au organizat alegerile, Bichinet a avut grijã sã aducã si persoane de la PMP Todiresti, pentru a mãslui alegerile, dorind sã-l elimine pe Scafaru din cursa pentru postul de presedinte. Acesta a fãcut mare scandal si, luni, a chemat Politia pentru a reclama matrapazlâcurile fãcute de Bichinet. Deputatul-stropitoare a demonstrat încã o datã cã este doar un individ care se tine de mistocãreli. Scafaru promite cã ne va pune la dispozitie toate documentele de la sedinta cu scandal de la Negresti, pentru a demonstra ilegalitãtile lui Bichinet. Ieri, parlamentarul PMP Vaslui a continuat sã se dea în spectacol în Parlament si a spus unui coleg de la Galati cã nu i-a rupt nimeni “rozeta” pe la Vaslui, ceea ce i-a fãcut pe unii parlamentari sã cearã excluderea acestuia.

Corneliu Bichinet devine din ce în ce mai penibil, în goana sa dupã putere. A demonstrat-o de curând, la alegerile pentru filiala PMP Negresti, acolo unde s-au înscris în cursa pentru presedintie douã persoane, Ioan Pavel si Liviu Scafaru. În sala unde s-au desfãsurat alegerile au fost 68 de persoane, din care unele erau membri PMP la Todiresti. Revoltat, Scafaru a acuzat jocurile de culise ale lui Bichinet si a cerut ca persoanele care nu sunt membri de partid în Negresti sã pãrãseascã sedinta. Bichinet, spun sursele noastre, s-a împotrivit initial, însã când Scafaru a anuntat cã va chema Politia pentru a restabili legalitatea, membrii de la Todiresti au pãrãsit sala. La final, dupã alegerile mãsluite în mod evident de deputatul-stropitoare, conform surselor noastre, Ioan Pavel a iesit câstigãtor. Initial, s-a anuntat rezultatul, în urmãtoarea variantã: 55 Pavel – 15 plus 3 (!) Scafaru, dupã care s-a anuntat 55 la 18. La sedintã, alãturi de Bichinet, au mai participat Marcel Gangu, un politician trecut prin toate partidele, care detine o spãlãtorie în Vaslui, si medicul veterinar Pãun. Liviu Scafaru nu s-a lãsat si luni, pe 8 mai, a venit la Vaslui, la spãlãtoria lui Gangu, cerând copii dupã procesele-verbale de la sedintã. Cãtelul credincios al lui Bichinet, Gangu, l-a pus pe Scafaru sã facã o cerere pentru a recupera aceste procese verbale. Omul de afaceri negrestean a fãcut acea cerere, la care Gangu i-a rãspuns: “Las-o aici, o vom discuta la viitorul Birou Judetean”. Enervat, Scafaru a sunat la 112 si a chemat un echipaj de Politie la spãlãtoria lui Gangu. Oamenii legii au spus cã nu pot interveni în activitatea partidelor politice. Liviu Scafaru nu se lasã si anuntã cã îl va da în judecatã pe Corneliu Bichinet pentru alegerile mãsluite din PMP Negresti, mai ales cã, spune el, Gangu a fugit repede, luni dupã-amiazã, la Negresti, pentru a modifica procesele verbale de sedintã. “Domnul Bichinet m-a exclus din partid, spunând cã îl înfrunt tot timpul. Este un comportament care lasã de dorit, mai ales cã a pus unii dintre cei din apropierea sa sã ticluiascã un fel de memoriu, în care anumite persoane scriu, instigate de Bichinet, cã îl înjur tot timpul. Comportament securist”, conchide Scafaru, care promite cã ne va pune la dispozitie toate documentele care îl încrimineazã pe Bichinet.

Sã plece din Parlament, ne face de rusine: “Nu v-a stricat nimeni rozeta”

Deputatul PSD Nicolae Bacalbasa a lansat marti, în timpul dezbaterilor din Plenul Parlamentului pe tema comisiei de anchetã a prezidentialelor din 2009, un atac dur la adresa opozitiei. Bacalbasa a spus despre o colegã parlamentar, cãreia nu i-a rostit numele, cã face fracturã „daca mai dã cu labele”, afirmatia sa fiind urmatã de gesturi obscene. Deputatul PSD Nicolae Bacalbasa: “Violuri si discursuri bune în Parlament oferã Vasluiul. Am auzit un discurs care îmbinã, la un mod gretos, fariseismul cu amenintarea. Eu unul nu o sã mã las speriat de amenintãrile distilate ale doamnei Gurgan… Curcan… îmi scapã. Mã scuzati, sunt bãtrân. Uite cã se bucurã si salvamarii. Dã cu labele, vezi cã faci fracturã. Vezi domnisoarã cã faci fracturã si dupã aia nu mai poti sã votezi”. Gabriel Vlase i-a închis microfonul si i-a cerut sã meargã în salã. Bacalbasa a primit replicã de la un alt deputat, Corneliu Bichinet, însã nici vocabularul sãu nu a fost mai prejos. Bichinet s-a fãcut de râs: “Domnul deputat, care îmi este simpatic câteodatã, ar trebui sã nu mai vorbeascã despre judetul Vaslui si sã se cantoneze la Galati. Ati trecut de multe ori, stimate domnule scriitor, prin judetul Vaslui, si nu v-a stricat nimeni rozeta”. În semn de protest fatã de cuvintele obscene aruncate de Bacalbasa si Bichinet, alesii USR au pãrãsit Plenul Parlamentului. Deputatul USR Nicusor Dan a spus: “Am decis cu totii sã iesim din salã pentru a protesta fatã de nivelul suburban la care a ajuns Parlamentul. Am vãzut din partea unui bãrbat un atac nedemn la adresã unei femei, mai întâi, dupã care am vãzut o replicã într-un limbaj care nu poate sã fie reprodus. Nu credem cã asta este limbajul pe care îl asteaptã cetãtenii de la Parlamentul României. Vom cere sanctiuni pentru domnul Bacalbasa si pentru domnul Bichinet”. (Daniel Tãnãsuc)