Cinci ani de închisoare- viata elevului de 15 ani, ucis pe trecerea de pietoni!

PEDEAPSÃ…Magistratii de la Curtea de Apel Iasi au decis majorarea pedepsei pentru soferul care a trecut pe rosu si a accidentat mortal un adolescent, la cinci ani de închisoare! Nimic nu mai poate alina însã, durerea pãrintilor!

DEFINITIV…Condamnat initial la 3 ani si 6 luni de închisoare pentru ucidere din culpã, Ionut Radu Bogdan, tânãrul care a omorât un copil pe trecerea de pietoni de la Independenta, a crezut cã va scãpa cu o pedeapsã mai micã la Curtea de Apel Iasi. Numai cã socotelile acestuia si ale apãrãtorului nu au coincis cu decizia judecãtorilor ieseni. Acestia au decis majorarea sentintei la 5 ani de închisoare. În plus, Ionut Radu a fost obligat la plata a 200 de lei, cheltuieli judiciare cãtre stat. Astfel, mãsura arestului la domiciliu luatã pe numele tânãrului a fost revocatã si acesta urmeazã sã ajungã în spatele gratiilor. De asemenea, judecãtorii ieseni au pãstrat celelalte dispozitii luate de cãtre instantele vasluiene. Scenele socante au avut loc la intersectia de lângã Independenta. Un elev de 15 ani a fost lovit în plin si aruncat mai bine de 20 de metri. Martorii povestesc cum a zburat în aer ca o pãpusã: i-au zburat încãltãmintea, geaca si dintii. La volanul masinii se afla Radu Bogdan, un tânãr de 22 de ani, din Muntenii de Sus, despre care oamenii spun cã este un teribilist ce obisnuieste sã conducã cu vitezã foarte mare în oras. Asa s-a întâmplat si în acea searã, când a lovit elevul cu peste 80 de km/h. Mai mult, spun martorii, Radu Bogdan a trecut pe culoarea rosie a semaforului. Masina a fost serios avariatã. La scurt timp, soferul a fost retinut de oamenii legii si trimis în arest preventiv.

Apelul fãcut de cãtre Radu Bogdan Ionut, tânãrul care a ucis un elev pe trecerea de pietoni de la Independenta, i-a adus acestuia o condamnare mai mare decât cea initialã. Dupã ce magistratii vasluieni au decis sã-l trimitã dupã gratii pentru 3 ani si 6 luni, dosarul tânãrului a ajuns pe masa magistratilor Curtii de Apel Iasi. Acestia s-au arãtat nemilosi fatã de Radu Bogdan si l-au condamnat la 5 ani de închisoare pentru omor din culpã, dar au pãstrat celelalte dispozitii date de cãtre judecãtorii vasluieni. De asemenea, tânãrul a fost obligat la plata a 200 de lei, cheltuieli judiciare. Mãsura arestului la domiciliu a fost si ea revocatã urmând ca tânãrul muntenar sã ajungã la închisoare. Radu Bogdan este autorul unui tragic accident de circulatie, care a îngrozit opinia publicã. Scenele de cosmar au avut loc la intersectia semaforizatã de la Independenta, unde un sofer teribilist a fortat culoarea rosie a semaforului si a lovit în plin un elev de clasa a IX-a care iesise de la scoalã, de la Colegiul “Anghel Ruginã”, si voia sã prindã autobuzul spre Brodoc, sã ajungã acasã unde îl aseptau pãrintii. Drumul copilului de 15 ani a fost brusc curmat de un sofer care a apãsat prea tare pedala de acceleratie si care, dupã cum povestesc martorii, a trecut pe culoarea rosie a semaforului. A lovit în plin victima si a aruncat-o în aer mai bine de 20 de metri. În urma impactului, Cristian Croitoru s-a ales cu rãni grave si foarte grave si a fost transportat, de urgentã, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Vaslui pentru primele îngrijiri medicale si evaluãri. Primul diagnostic al medicilor a fost de traumatism cranian sever si s-a pus în discutie transportarea lui la un spital din Iasi. Cei care au fost martori la teribilul accident, inclusiv un coleg de clasã de-al victimei, povestesc scene de cosmar. Colegul elevului povesteste cã a vãzut, pur si simplu, zburând prin aer încãltãmintea, geaca si dintii lui Cristian. Un alt martor, taximetrist care astepta un client în dreptul magazinului Aurocor, povesteste si el cumplita scenã. “A trecut pe culoarea rosie a semaforului. L-am vãzut când a trecut si chiar am înjurat în gând: uite încã un vitezoman care trece pe rosu, fãrã sã îi pese. Dupã o fractiune de secundã am auzit o bubuiturã puternicã si am vãzut victima zburând, ca o pãpusã, prin aer”, a povestit taximetristul.

Autoturismul fãcut praf, soferul nu consumase alcool

Ceea ce i-a îngrozit pe martori, dar si pe cei care s-au strâns în scurt timp de la producerea accidentului, este faptul cã, pe asfalt, nu se vedeau urme de frânare, iar partea din fatã a autoturismului era fãcutã zob. Tabla capotei era rãu botitã si parbrizul spart si gãurit, semn cã impactul a fost unul extrem de violent. Acest lucru a fost confimat si de politistii de la Rutierã. Pe lângã faptul cã acestia se întrebau cum de a fost posibil ca soferul sã nu frâneze în momentul impactului si autoturismul a fost oprit dupã mai bine de 20 de metri, mãsurãtorile au arãtat cã acesta rula cu aproximativ 80 de km/h. Soferul a fost testat cu aparatul alcooltest si rezultatul a arãtat faptul cã nu consumase bãuturi alcoolice. Chiar si asa, nu pãrea afectat de ceea ce fãcuse si pãrea foarte calm, sau doar în stare de soc.