Dispozitive pentru clonat carduri descoperite în urma unor perchezitii în judetul Vaslui

PRINS…Oamenii legii au retinut, pe Aeroportul International din Iasi, un bãrbat care încerca sã scotã din tarã, ascunse în bagajele de calã, mai multe dispozitive de tip skimming folosite pentru clonarea cardurilor. De asemenea, politistii au efectuat si cinci perchezitii domiciliare, una dintre ele fiind fãcutã în muncipiul Vaslui. La perchezitii au fost descoperite, la locuintele suspectilor, aparaturã electronicã menitã sã compromitã ATM-urile si aparaturã folositã pentru obtinerea de date de pe carduri. Cel care a cãzut în plasa politistilor se îmbarcase într-un avion cu destinatia Spania si de aici avea de gând sã ajungã în Lima – Peru. Pe lângã acesta, oamenii legii au mai retinut un complice. Ambii au ajuns în fata unui judecãtor de drepturi si libertãti care au emis mandate de arestare pentru 30 de zile pe numele lor.

Procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizatã si Terorism – Serviciul Teritorial Galati împreunã cu lucrãtorii din cadrul Brigãzii de Combatere a Criminalitãtii Organizate Galati si cu sprijinul important al lucrãtorilor din cadrul Brigãzii de Combatere a Criminalitãtii Organizate Iasi si politistii de frontierã din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontierã Iasi – Punctul de Trecere al Frontierei Aeroport Iasi au desfãsurat o actiune în vederea destructurãrii unei retele infractionale ce actiona în vederea compromiterii de ATM-uri, obtinerii de date ale cardurilor si al fraudãrii cãrtilor de credit. Astfel, la data de 18.11.2017, cetãteanul român C. Cãtãlin a fost depistat pe Aeroportul International Iasi, în timp ce se îmbarca pe o cursã aerianã cu destinatia intermediarã Madrid – Spania acesta urmãrind ca apoi sã ajungã în Lima – Peru, ocazie cu care asupra acestuia, dar si în bagajul de calã au fost identificate, disimulate, echipamente de skimming (tãblite destinate montãrii la fantele de introducere a cardurilor, camere video miniaturale destinate capturãrii codurilor PIN, precum si alte ansambluri electronice destinate compromiterii ATM-urilor). În cursul aceleiasi zile au fost efectuate cinci perchezitii domiciliare (un numãr de trei perchezitii pe raza municipiului Galati, o perchezitie pe raza municipiului Iasi si o perchezitie pe raza municipiului Vaslui), ocazie cu care au fost identificate alte echipamente destinate compromiterii ATM-urilor si fraudãrii cãrtilor de credit, precum si carduri bancare fraudate pe care erau înscrise datele unor instrumente de platã electronicã (carduri bancare credit/debit) emise de institutii bancare rezidente în Franta, Statele Unite ale Americii, Irlanda, Japonia si Israel. De asemenea, au fost identificate si ridicate mai multe sisteme informatice si medii de stocare a datelor informatice. În urma cercetãrilor efectuate în cauzã au rezultat probe si indicii rezonabile cu privire la faptul cã cetãtenii români C. Cãtãlin si I. Marian, actionând în cadrul unei retele de criminalitate organizatã în mod repetat si în baza aceleiasi rezolutii infractionale, în perioada 25.09.2017 – 15.11.2017 au importat, detinut si utilizat dispozitive hardware concepute si adaptate în scopul accesãrii ilegale a ATM – urilor cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de platã electronicã, prin înscrierea pe carduri blanc a datelor obtinute ilicit prin skimming. Prin ordonantele din data de 18.11.2017 emise de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizatã si Terorism – Serviciul Teritorial Galati s-a dispus retinerea pentru 24 de ore a lui C. Cãtãlin si I. Marian, iar prin încheierea din data de 19.11.2017 emisã de judecãtorul de drepturi si libertãti din cadrul Tribunalului Galati s-a dispus arestarea preventivã, pentru o duratã de 30 de zile, a celor doi. Actiunea a fost desfãsuratã cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Galati. Sprijinul tehnic a fost asigurat de Brigada de Operatiuni Speciale Galati. “Facem precizarea cã pe întreg parcursul procesului penal, suspectii si inculpatii beneficiazã de drepturile si garantiile procesuale prevãzute de Codul de procedurã penalã, precum si de prezumtia de nevinovãtie.”