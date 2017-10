Jonglerie de milioane! Un grup de moldoveni construieste in centrul Iasului!

Incredibil ce se intampla cu urbanismul din Iasi. O firma care vrea sa construiasca un bloc cu 6 etaje in centrul orasului s-a trezit cu un proces in instanta. Cu o zi inainte de pronuntarea judecatorilor, a scos autorizatia din Primarie. Contestatarii au ramas masca, nu se asteptau la o astfel de miscare. “Eu consider ca avem dreptate. Au primit autorizatia cu o zi inainte. Stiu ca au primit autorizatia”, spune contestatarul Xenopol Zaharia. Dezvoltatorii sunt cetateni ai Republicii Moldova. Recent, au cumparat cu 2 milioane de euro un teren de la patronul restaurantului Corso .

