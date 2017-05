Kaufland recunoaste incidentul cu pasca expiratã: “ne pare rãu”

DREPT LA REPLICÃ… Retailerul german a confirmat incidentul cu pascã expiratã, semnalat zilele trecute de un vasluian în paginile ziarului “Vremea nouã”. Acesta a transmis prin intermediul unui comunicat de presã cã produsul a fost returnat, iar clientul a primit înapoi contravaloarea produsului. “Ne pare rãu pentru situatia semnalatã si depunem eforturi pentru a ne asigura cã preîntâmpinãm astfel de cazuri. Am demarat verificãri amãnuntite la toate produsele din magazinul din Vaslui si vã confirmãm cã toate respectã termenul de valabilitate. Zilnic, echipa din magazin desfãsoarã verificãri ale produselor de la raft, iar ca mãsurã suplimentarã, am sporit numãrul acestora de-a lungul zilei. Ne dorim sã prevenim astfel de situatii, deoarece prospetimea produselor este un aspect foarte important pentru noi”, se aratã în comunicatul de presã.

Desi nu a anuntat Autoritatea pentru Protectia Consumatorului, vasluianul care ne-a semnalat cazul i-a îndemnat pe viitorii clienti sã fie mai atenti: “Mai important decât o amendã este sã vadã lumea si sã fie mai atentã. Pachetul promotional continea mai multe produse, printre care o pascã si o lumânare sub forma de ou. Avea un pret redus – cel mai probabil rãmas din perioada Pastelui. Asta înseamnã cã cineva l-a verificat mãcar pentru a-i schimba pretul, dar totusi l-a lãsat la vânzare. De fapt, în momentul în care l-am pus în cos erau douã pe raft. Eu nu as da unui cersetor pe stradã un produs alimentar expirat, dar iatã cum o companie cu multe milioane de euro profit dã pe bani clientilor mâncare expiratã, în loc sã o arunce sau sã o doneze când mai sunt câteva zile pânã la expirare. Stim deja scuza lor, cã sunt multi angajati, cã greseli se mai întâmplã etc. Aceleasi scuze le-am auzit de multe ori de la ei, inclusiv în cazurile când au preturi mici la raft, dar mari la casã. Dar întrebarea este: cum de aceste <<erori umane>> apar numai spre profitul Kaufland, nu si al clientului?”.