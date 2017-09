La Vaslui, doar cod galben de furtună. Bacăul și Vrancea se pregătesc de furia naturii!

MASURI… Județul Vaslui este sub cod galben de ploi și furtună! Se pare însă că fenomenele meteo extreme care amenință Bacăul și Vrancea, la o primă evaluare a specialiștilor, nu vor afecta foarte tare județul Vaslui. Deocamdata ISU Vaslui a anuntat ca au “cazut” 14 puncte de transformare si doua linii sunt alimentate partial cu energie electrica. Peste 1600 de consumatori din comunele limitrofe județului Bacău au ramas fara curent electric. “Județul nostru este doar sub cod galben. Se pare că furtunile care mătură România vor ocoli județul nostru. Având în vedere că județul Bacău este sub cod portocaliu de furtuni, am trimis echipele ISU din Valsui către județul vecin. Sper ca la noi situația să nu se înrăutățească. Noi suntem pe poziții și vom informa la timp populația, dacă vor apărea schimbări”, a declarat Eduard-Andrei Popica, prefectul județului Vaslui.