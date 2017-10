O firmã din Vaslui, printre câstigãtorii unui program de dezvoltare a IMM-urilor

PROIECT… Firma Radical Grup Vaslui a câstigat un proiect de aproape 200.000 de lei, fiind una din cele 200 de societãti comerciale pentru care Guvernul a alocat fonduri în cadrul programului de dezvoltare si modernizare a activitãtilor de comercializare a produselor si serviciilor de piatã. Radical Grup este una din cele douã societãti din judetul Vaslui, care beneficiazã de acest program multianual de încurajare si de stimulare a dezvoltãrii întreprinderilor mici si mijlocii, implementat de cãtre Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism. „Sincer, sunt uimit de vestea primitã de la Bucuresti, nu am câstigat niciodatã un proiect cu fonduri guvernamentale. Am decis, în varã, sã ne înscriem în acest program, am fãcut documentatia si am trimis-o la Bucuresti, însã nu credeam cã vom fi declarati câstigãtori. Este o mare bucurie pentru noi, pentru cã ne vom folosi de aceste fonduri pentru a cumpãra douã motostivuitoare de ultimã generatie”, a spus Ionel Sandu, managerul general Radical Grup.

De 21 de ani, de când s-a înfiintat, compania Radical Grup este cel mai important jucãtor de pe piata comercializãrii materialelor de constructii din judet, cu peste 100 de angajati si o cifrã de afaceri de 8 milioane de euro pe an. Ionel Sandu spune cã, de la înfiintare si pânã acum, compania a plãtit la bugetul de stat în jur de 5 milioane de euro, o sumã importantã pentru o firmã înregistratã în judetul Vaslui. Legat de programul destinat IMM-urilor, trebuie spus cã acesta urmãreste sprijinirea operatorilor economici, societãti comerciale si societãti cooperative, prin facilitarea accesului la finantare, în scopul îmbunãtãtirii performantelor economice si tehnice, urmãrind adaptarea la cerintele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin cresterea nivelului de competitivitate, crearea si mentinerea locurilor de muncã, sporirea protectiei consumatorilor si securitãtii alimentare. Programul urmãreste întãrirea capacitãtii operatorilor economici de promovare a produselor si serviciilor de piatã, cât si dezvoltarea si modernizarea activitãtii comerciantilor si prestatorilor de servicii de piatã. Schema de finantare se aplicã pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare, iar în acest an au beneficiat de fonduri doar 200 de companii, din cele câteva mii care au accesat acest proiect.