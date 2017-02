Penibila Comisie de Disciplinã a Politiei Locale din Bârlad, doveditã de instantã!

IAR S-A FÃCUT RÃDOI DE RÂS! Vasile Rãdoi, directorul Politiei Locale Bârlad, fãcut de râs de agentul Gheorghe Silitrã, care a dovedit în instantã cã Rãdoi îsi pune gealatii din Comisia de Disciplinã pe cei care nu-i sunt “loiali”!

EPOCA DE PIATRÃ…Politistii locali din Bârlad iar se dau în stambã! O istorie veche din 2015, în care agentii de politie loiali directorului Vasile Rãdoi îsi spioneazã propriul coleg, care face parte din alt sindicat (ProLex) decât cel supus sefului. Istoria se încheie în aceste zile, cu o hotãrâre judecãtoreascã ce-i face de râs pe oamenii lui Rãdoi. Acestia si-au pârât colegul, târându-l în fata comisiei de disciplinã, acuzându-l cã l-au prins dormind în post, si au cerut sanctionarea lui, dar sindicalistul de la ProLex a avut câstig de cauzã în instantã. Degeaba politistii lui Rãdoi au aruncat cu pietre în ghereta politistului local, ca în epoca de piatrã, desi aveau la îndemânã mijloace tehnice moderne, gen telefon, GPS, statie de emisie – receptie, cãci instanta i-a dovedit penibili!

Pe 10 februarie, Tribunalul Bucuresti a dat o sentintã în dosarul privind plângerea fãcutã de agentul de politie localã Gheorghe Silitrã, din noiembrie 2015, împotriva deciziei de sanctionare cu reducerea salariului timp de trei luni cu 10%, emisã de Vasile Rãdoi, directorul Politiei Locale Bârlad. Gheorghe Silitrã a fost sprijinit în proces de Sindicatul ProLex, dosarul fiind pe rol la Tribunalul Bucuresti. Politistul local Silitrã a trecut prin momente greu de imaginat, din cauzã cã face parte din acest sindicat (ProLex) în care sunt agentii de politie care vor respectarea legii, în timp ce majoritatea politistilor locali (în jur de 45) au un sindicat al lor, condus de unul dintre sefii de serviciu, iar Vasile Rãdoi, directorul Politiei Locale Bârlad, este un fel de “Nasul”, cãruia toti îi ascultã ordinele orbeste, chiar dacã de cele mai multe ori au fost “înfrânti” în instantã. Sã vã relatãm pe scurt decizia din 10 februarie a Tribunalului Bucuresti. “Respinge cererea formulatã în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local Bârlad pentru lipsa calitãtii procesuale pasive. Admite în parte cererea formulatã în contradictoriu cu pârâta Politia Localã Bârlad. Modificã decizia nr. 262/26.11.2015 în sensul cã înlocuieste sanctiunea diminuãrii drepturilor salariale cu 10% pe o perioadã de 3 luni cu sanctiunea mustrãrii scrise si obligã pârâta sã restituie reclamantului sumele retinute în baza deciziei nr. 262/26.11.2015, actualizate cu indicele inflatiei de la data retinerii pânã la data restituirii. Respinge ca neîntemeiatã cererea formulatã în contradictoriu cu pârâtul Vasile Rãdoi.”, au decis judecãtorii bucuresteni. Decizia nu este definitivã, dar pânã acum n-a fost atacatã cu apel de Politia Localã Bârlad.

De ce a fost sanctionat Silitrã?

Sã vã povestim istoria, demnã de Cascadorii Râsului, pentru care a fost nevoie de instantã, ca sã se dovedeascã faptul cã lingãii directorului Vasile Rãdoi sunt, de fapt, niste penibili. Iatã ce scrie agentul Gheorghe Silitrã în plângerea înaintatã Tribunalului Bucuresti. “Depun contestatie împotriva Deciziei nr. 262/26.11.2015 emisã de directorul Politiei Locale Bârlad, prin care am fost sanctionat cu <<diminuarea drepturilor salariale cu 10 % pe o perioadã de trei luni>>, cu argumentele care vor reiesi din urmãtorul istoric al faptelor:

În seara zilei de 5/6 noiembrie 2015, am efectuat serviciul schimbul trei între orele 22.00-06.00, la obiectivul <<Centrul Rezidential Bârlad>> (cartierul Munteni – n.r.). Conform fisei postului am obligatia ca la sfârsitul fiecãrei ture de serviciu sã verific interiorul clãdirii aflatã în stadiul de constructie. Pentru a nu expune restul bunurilor aflate în supraveghere în curtea centrului, poarta de la intrare se leagã. La ora 05.00 am efectuat aceastã verificare, pe care am încheiat-o la ora 05.20 , dupã care am intrat în cabina postului pentru a întocmi raportul de activitate pe care sã-l predau la sediul Politiei Locale Bârlad. În jurul ore 05.30 am auzit zgomote puternice în peretele cabinei postului, motiv pentru care m-am impacientat crezând cã este atacatã cabina postului. Am iesit cu grijã din cabinã pentru a nu mã expune unei eventuale agresiuni si, dupã ce am fost sigur, am iesit din cabinã. La acea orã în zonã este întuneric si nu se poate vedea dupã poarta masivã de la intrare, astfel cã în prima fazã nu am vãzut cã dupã poartã se aflã politistul local superior Mihãilescu Tomitã si inspectorul Plopeanu Marian. Dupã ce am deschis poarta, am aflat cã politistul local Mihãilescu Tomitã a aruncat cu pietre în peretele cabinei postului, lucru care m-a mirat deoarece avem alte mijloace de comunicare prin care mã putea contacta: telefon, statie emisie-receptie. Am fost întrebat de ce am poartã încuiatã si le-am spus cã am uitat sã o descui si au intrat, gãsind o bucatã de sârmã agãtatã de stâlpul portii cu care a fost legatã. I-am poftit în cabinã si au acuzat faptul cã scaunele erau calde (!!) si cã dormeam, fãrã sã aducã vreun argument concret în sprijinul acuzatiilor. Mi-au cerut sã întocmesc un raport prin care sã recunosc cã dormeam, lucru pe care, evident, l-am refuzat .

Ulterior am fost citat la Comisia de Disciplinã si am fost sanctionat pentru încãlcarea prevederilor art. 21, alin.5 din Legea 155/2015, alineat care nu existã si nu poate fi deci invocat. Eu nu înteleg cum pot fi sanctionat în baza unui alineat din lege care nu existã si nu stiu cum as fi putut juca singur table, sah , rummy sau sã dorm la acea orã, la care asteptam sã vinã colegul la schimbare si trebuia sã întocmesc raportul de activitate. Mi se reproseazã faptul cã am iesit buimac si confuz. Pãi cum puteam fi altfel când am auzit un zgomot puternic în peretele de la cabina postului si cuierul care era agãtat cãzuse în urma loviturii cu pietroiul?”, scrie Gheorghe Silitrã în plângere.

Vasile Rãdoi, “Nasul” Politiei Locale Bârlad, nu este la prima abatere!

Decizia instantei bucurestene i-a dat câstig de cauzã lui Silitrã Gheorghe, care urmeazã sã-si primeascã înapoi banii retinuti prin decizia abuzivã emisã de Vasile Rãdoi, la propunerea “Comisiei de Disciplinã”, formatã din agentii locali Popa Gigi (sef serviciu), Ibãnescu Corneliu (fost sef serviciu, condamnat pentru conducerea autovehiculului sub infuenta alcoolului), Savin Costel si Olariu Constantin (sef serviciu Circulatie Rutierã, cel mai “fidel” locotenent al lui Rãdoi). Culmea este cã cei care vor plãti tâmpenia lui Rãdoi sunt bârlãdenii, din bugetul local, pentru cã doar Politia Localã a fost “pedepsitã” sã plãteascã omului banii, nu Vasile Rãdoi care a dat o decizie atât de tâmpã! Si nu este pentru prima datã când Rãdoi ia în derâdere legea, “pentru cã asa vreau eu!”, dupã cum rãspunde el când este întrebat de jurnalisti de ce ia decizii contrare legii. Gheorghe Cotelea, un politist local bârlãdean, care a stat doi ani în concediu de crestere a copilului, conform legilor în vigoare, si-a pierdut locul de muncã în 2014, pentru cã a fost obligat de directorul Vasile Rãdoi sã dea concurs ca sã reintre pe post. Decizia directorului Politiei Locale Bârlad a fost desfiintatã de Tribunalul Vaslui, fiind obligat de judecãtori sã-l reintegreze în institutie pe Gheorghe Cotelea. Politia Localã a fãcut apel la Curtea de Apel (CA) Iasi, care a desfiintat decizia instantei vasluiene si a dispus rejudecarea la Tribunalul Vaslui. Pe 19 octombrie 2015, Tribunalul Vaslui dã aceeasi sentintã, adicã politistul Cotelea trebuie sã îsi primeascã locul de muncã, însã din nou Vasile Rãdoi face apel la CA Iasi! În luna mai anul trecut, CA Iasi decide respingerea apelului fãcut de Politia Localã Bârlad si dispune cã Sentinta datã de Tribunalul Vaslui se mentine, fiind definitivã! Vasile Rãdoi n-a putut accepta cã a fost înfrânt în instantã si a mintit cu nerusinare, spunând cã este obligat sã fie reangajat Cotelea doar pe perioada de preaviz, deci 30 de zile, dupã care îi vor fi date hârtiile de încetare a contractului de muncã! Culmea este cã, abia din ianuarie anul acest, Cotelea a fost reangajat, dar Rãdoi l-a prostit sã nu mai cearã în instantã salariul pentru anii în care s-a judecat, pentru cã el iese anul acesta la pensie si va fi pus sã plãteascã retroactiv salariul omului sãu, pe care timp de trei ani (!!) l-a lãsat fãrã serviciu, desi are patru copii!