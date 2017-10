S-a autoincendiat de suparare ca l-a parasit nevasta!

ULTIMA ORA Caz socant in comuna Pogana, petrecut aseara. Un barbat de 43 de ani, din localitatea Tomesti, comuna Pogana, s-a autoincendiat, el neputand fi salvat de medici, avand arsuri pe 95% din suprafata corpului. Cei care au anuntat ambulanta si pompierii au fost cativa vecini, care au vazut cum acesta ardea in curte. Cadrele medicale de pe Ambulanta venita in graba de la SAJ Barlad, l-au gasit in stare foarte grava. „Avea arsuri pe 95% din suparafata corporala. In drum spre spital a decedat in ambulanta, in ciuda manevrelor de resuscitare. Am anuntat politia de acest caz de posibila autoincendiere”, a precizat medicul Dan Ungureanu.

Politistii de la sectia 3 Politie Rurala Barlad si de la Politia Pogana, au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. „Din primele cercetari a reesit ca barbatul s-a certat cu sotia sa pe 20 octombrie, iar aceasta a parasit domiciliul si a plecat la mama ei. Barbatul a ramas singur iar pe 25 octombrie, a rugat un vecin sa-i cumpere niste benzina pentru drujba, ca sa taie lemne. Vecinul i-a adus benzina, fara sa banuiasca nimic, iar spre seara a vazut ca barbatul ardea in curte. A incercat cu alti vecini sa intre in curte dar omul avea poarta legata si incuiata cu mai multe lacate”, a precizat Silvia Manta, purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui. Cercetarile in acest caz continua.