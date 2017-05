TARIFE: Cât costă un bilet de avion pe ruta Iaşi-Constanţa în sezonul estival

Ieşenii vor avea posibilitatea, din această vară, să meargă la mare pe calea aerului. Pe site-ul operatorului Blue Air sunt puse deja la vânzare bilete, zborul inaugural fiind la mijlocul lunii iunie.

Pentru început, cursele vor avea o frecvenţă săptămânală, în fiecare zi de luni, iar durata unui zbor ajunge la 45 de minute. Aeronavele vor pleca de la Iaşi la ora 15.45, iar din Constanţa, la ora 14.30. Zborurile vor fi efectuate cu un avion cu o capacitate de 120 de pasageri.

Reporterii noştri au făcut ieri simulări de preţ pentru întreaga perioadă a sezonului estival, iar costurile nu coboară sub 420 lei/persoană pentru un bilet dus-întors (toate taxele incluse cu excepţia celei de rezervare online a locului).

În septembrie, sunt programate doar două curse spre Constanţa la un preţ ceva mai competitiv (280 lei/dus întors), dar ultimul zbor spre mare (11 septembrie) nu are cursă de întoarcere la Iaşi decât cu escală prin Roma.

Cu trenul, un bilet dus-întors, cu reduceri comerciale din perspectiva momentului în care se face re­zervarea, ajunge la 165 lei.

Cumulat, cu avionul, un drum dus-întors ajunge la 90 de minute, iar cu trenul, de 12 ori mai mult, în condiţiile în care călătoria pe calea aerului este de peste trei ori mai scumpă.

Preţuri cuprinse între 420 lei şi 520 lei în sezonul estival

Primul zbor dinspre Iaşi spre mare la care se putea face rezervare ieri era cel din 19 iunie, dar numai două locuri mai erau disponibile. Cu întoarcere pe 26 iunie, preţul unui bilet dus întors ajungea la aproape 460 lei.

Pentru următoarea săptămână (26 iunie – 3 iulie), preţul ajungea la 420 lei, dar cu menţiunea că foarte puţine locuri mai erau disponibile (cinci la plecare şi trei la întoarcere).

În schimb, pe parcursul lunii iulie, cele mai multe locuri în aeronavă la plecarea spre mare erau disponibile, dar la cele de întoarcere numărul era semnificativ mai mic. Preţul mediu în iulie pentru un bilet dus întors ajungea ieri la 500 lei, cu mici fluctuaţii, de 20 lei în plus sau în minus la zborul de întoarcere, respectiv circa 520 lei un bilet dus-întors cu plecare pe 10 şi revenire pe 17 iulie sau 480 lei pentru 24 – 31 iulie.

Pentru săptămâna 31 iulie – 7 august mai erau disponibile ieri doar două locuri la plecare şi un singur loc la revenire, preţul total fiind de 440 lei.

Acelaşi preţ era disponibil şi pentru săptămâna 7 – 14 august, cu precizarea că în cursa de întoarcere mai puteau fi rezervate doar patru locuri.

sursa: http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/tarife-cat-costa-un-bilet-de-avion-pe-ruta-iasi-constanta-in-sezonul-estival–158775.html