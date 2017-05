Bomba cu ceas de la temelia pensiilor. Ce gaură uriașă creează pensiile speciale

Pensiile speciale distrug sistemul pensiilor normale, avertizează un fost ministru al Muncii.

Jumătate de milion de angajați, 12 categorii profesionale, nu participă cu nimic la sistemul de pensii, dar absorb mai mult decât ar obține dacă ar contribui. Pensiile speciale rup sistemul, avertizează fostul ministru al Muncii, artizanul

Mihai Seitan a explicat condițiile în care sistemul de pensii poate supraviețui, în pofida modificărilor demografice: dispariția pensiilor speciale, adică respectarea principiului contributivității, și punctul de pensie să nu crească anual cu mai mult de 50% din creșterea reală a salariului mediu.

Fostul ministru a arătat, într-un interviu acordat Ziare.com, de ce pensiile de stat se vor micșora în mod inevitabil și de ce consideră că pericolul naționalizării pensiilor a fost real.

Sunt persoane care considera ca sistemul pensiilor publice este un fel de schema Ponzi, care se va prabusi cat de curand.

Nu e chiar asa. Este un sistem piramidal, care pleaca de la premisa ca populatia activa e mai numeroasa decat pensionarii. Numai ca, in timp, asta s-a schimbat si piramida a devenit un cilindru, daca nu chiar s-a inversat.

Deja am ajuns in Romania ca numarul persoanelor de peste 65 de ani este cu peste 200 de mii mai mare decat al copiilor pana la 14 ani. Deci dispare baza. In plus, multi tineri muncesc in strainatate si contribuie acolo.

sursa: https://www.realitatea.net/bomba-cu-ceas-de-la-temelia-pensiilor_2058824.html?utm_source=Cub-Homepage&utm_medium=Clicks&utm_campaign=trkweb