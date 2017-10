Firma de drumuri Reiser Ldp SA s-a mutat în sediul nou!

SEF NOU, SEDIU NOU Adriana Ursu, directorul SC Reiser Ldp SA Bârlad, operatorul drumurilor din municipiul Bârlad, a reusit în numai patru luni de la câstigarea postului sã mute sediul institutiei. Ieri s-a inaugurat oficial noul sediu al Reiser Ldp, fiind organizatã o conferintã de presã, urmatã de sfintirea noului sediu. Adriana Ursu a prezentat ceea ce s-a realizat în cele patru luni de mandat si care sunt viitoarele proiecte pentru societatea de drumuri apartinând CLM Bârlad.

Salariatii de SC Reiser Ldp SA Bârlad au un sef nou de patru luni. Adriana Ursu, inginer constructor, care vine din mediul privat, a fost desemnatã câstigãtoarea concursului organizat de Primãria Bârlad, iar de la preluarea mandatului se vãd din plin lucrãri din ce în ce mai calitative ale acestei firme. Dupã cum se stie, sediul acestei importante firme din oras, la care CLM este actionar unic, era la strada Nicolae Bãlcescu, la nr. 40, undeva în fundul curtii unde acum este firma de salubrizare CUP SA si fostul RAGCL aflat în insolventã. Erau patru cãmãrute înghesuite, insalubre, iar când Adriana Ursu a preluat mandatul de la Florin Ghenghea, s-a crucit când a vãzut cum lucreazã oamenii de la birourile Reiser, în conditii total neadecvate. Si a fãcut o adresã cãtre CLM Bârlad, motivând cã nu poate sã-si desfãsoare activitatea în acel loc, mai ales cã este o clãdire revendicatã, proprietarul dorind sã o vândã si astfel ar fi ajuns sã adminsitreze societatea din stradã. A primit aprobarea necesarã si ieri s-a inaugurat noul sediu, unul larg, spatios, luminos si modern, care este lângã SC Confectii SA Bârlad, la parterul blocului P10. La inaugurare, Adriana Ursu – directorul executiv al Reiser si Viorel Bordeianu – inginer sef au fãcut precizãrile necesare. „SC Reiser este societate pe actiuni a CLM Bârlad. Pe 29 iunie am primit mandatul câstigat prin concurs. Bugetul societãtii era udeva la peste 8 milioane de lei, CLM ne-a mai aprobat apoi o bugetare pentru lucrãrile de executat, de 5,6 milioane de lei. Avem fonduri asigurate pentru octombrie si noiembrie, dacã vremea ne permite. Am reusit sã ne mutãm în noul sediu pe care vrem ca la începutul anului viitor sã-l si achizitionãm. Pentru anul urmãtor, cu sprijinul CLM, vom achizitiona o frezã de 50 de cm, vom accesa fonduri europene pentru a achizitiona o statie nouã de asfal, de capacitate mare. Pretul este între 800 000 si un milion de euro. Sumã foarte mare pentru CLM Bârlad, de aceea vom încerca prin fonduri europene”, a precizat Adriana Ursu. Dupã finalizarea întâlnirii cu presa localã, sediul cel nou al SC Reiser Ldp SA a fost sfintit, la slujbã fiind prezent si primarul Bârladului, Dumitru Boros. Acesta s-a arãtat foarte multumit de ceea ce a realizat Adriana Ursu la Reiser, de calitatea lucrãrilor executate sub directa ei coordonare. De altfel, în douã dintre institutiile din subordinea Primãriei si CLM Bârlad, cu probleme mari si bugete pe mãsurã, Spitalul de Urgentã si SC Reiser, se aflã la conducere douã femei care au fãcut pentru institutiile coordonate de ele mai mult decât bãrbatii care au fost înaintea lor directori: Daniela Bors si Adriana Ursu.