România a câştigat două medalii de aur la Campionatul European de Judo Kata din Malta

Veşti bune pentru România de la Campionatul European de Judo Kata din Malta. Ţara noastră a câştigat două medalii de aur.

Iulian Surlă şi Aurelian Fleisz au luat aur la Nage-no-Kata. Iar Alina Zaharia şi Alina Cheru au luat primul loc la Ju-no-kata.

In paralel, la Ploieşti, se desfăşoară Openul European de cadeţi, (sub 18 ani), unde participă aproape 600 de sportivi din 27 de ţări. România este reprezentată de 115 judoka, 70 de băieţi şi 45 de fete. Aici, am obţinut 2 medalii în prima zi. Bronz la fete la categoria 40 de kg şi argint la băieți, categoria 66 de kilograme. Competiția continuă şi azi la Sala Olimpia din Ploieşti, unde aproape 600 de sportivi fac spectacol pe tatami.

sursa: https://www.realitatea.net/romania-a-castigat-doua-medalii-de-aur-la-campionatul-european-de-judo-kata-din-malta_2060553.html