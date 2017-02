Scandal la SJU Vaslui cu un bebelus cu febrã si infectie viralã

SUPÃRATI… La Urgente-Pediatrie- Spitalul Judetean de Urgentã (SJU) Vaslui s-a prezentat o mamã cu un copil de sase luni, Barbu Luca Iulian, pentru cã avea febrã aproape 40 de grade. De la 1:30 pânã la 4:30, acesta a dormit în bratele pãrintilor pentru cã, spun acestia, medicul de gardã nu era de gãsit prin spital. Într-un final, i s-au fãcut analizele, iar diagnosticul cadrelor medicale a fost de mononucleozã infectioasã. Pãrintii bebelusului au decis sã cearã pãrerea si altor specialisti, astfel cã în jurul orelor 6:00 dimineata au luat drumul Iasului, spitalul Arcadia. Aici, diagnosticul a fost unul mai “blând”, laringitã acutã. Pãrintii copilului sunt revoltati acum cã pediatri de la SJU Vaslui au tratat cu superficialitate cazul lor, si asta dupã trei ore de asteptare pe holurile unitãtii sanitare.

Din ce în ce mai multi pãrinti se plâng de tratamentele la care sunt supusi copiii lor la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui. Este si cazul lui Andrei si al Roxanei, pãrintii unui bãietel de sase luni, care marti dimineatã s-au prezentat cu copilul lor la spital. “Pe 27 decembrie am fost cu copilul la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui. Avea rosu în gât. Mi-au dat tratament si m-au trimis acasã. Pe 1 ianuarie, vãzând cã se simte foarte rãu, m-am dus din nou la spital, la domnul doctor Lupu. Mi-a zis cã am fãcut bine cã am venit, cã copilul avea bronsitã acutã, abia mai respira. Tot atunci i s-a descoperit si ficatul mãrit, mi s-a zis cã de la medicamentele administrate. Medicamente recomandate de medicii de acolo. Ieri dimineatã (n.r. marti), la ora 1:30, m-am dus din nou cu copilul la spital, avea temperaturã foarte mare. Asistenta a început sã mã certe, sã mã întrebe de ce nu am apelat la medicul de familie. Ce medic de familie avea deschis cabinetul la ora 1:30 dimineata ? De la 1:30 si pânã la 4 am stat cu copilul în brate, pentru cã nu era medic. La 4 :30 a venit doamna doctor Rîpanu. I-a fãcut analizele, apoi mi-a spus sã duc repede copilul la Spitalul Vechi, la Boli Infectioase, cã are o infectie în sânge care îi afecteazã ficatul si e posibil ca boala sã se agraveze. M-am speriat. Imediat am sunat la spitalul Arcadia din Iasi si mi-am fãcut programare, apoi am solicitat spitalului din Vaslui sã-mi externeze copilul, cã vreau sã-l duc si la alti specialisti. Ne-au pus sã semnãm cã plecãm pe propria rãspundere. Am zis cã voi semna dacã si ei vor recunoaste cã au venit sã vadã copilul la ora 4:30, dupã trei ore de la internare. Au refuzat. La sase fix am plecat la Iasi. Dupã ce i-au fãcut analizele, medicii de acolo ne-au spus cã bãiatul are laringitã, nu e nimic grav. Acum stau si mã întreb ce s-ar fi întâmplat dacã ajungeam cu el pe sectia de Boli Infectioase ? La ce tratament l-ar fi supus ? Medicii din Iasi ne-au spus sã ne linistim cã nu e nimic grav.

“Mama nu avea motive sã se panicheze”

Contactatã telefonic, sefa sectiei de Pediatrie a Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui ne-a declarat cã pãrintii micutului nu aveau motive sã se panicheze.” Într-adevãr, mama copilului a refuzat sã rãmânã în spital la noi. Suspiciunea colegei mele (dr. Rîpanu Lili) a fost de mononucleozã infectioasã care este tot o infectie viralã. În egalã mãsurã ar putea sã aibã si mononucleozã infectioasã sau laringitã. Mama nu avea motive sã se panicheze, era vorba despre o infectie viralã. E adevãrat cã au fost trimisi la Boli Infectioase, pentru cã mononucleoza infectioasã este o boalã produsã de un virus, este o boalã contagioasã. Un asemenea diagnostic se interneazã doar la Boli Infectioase, pentru cã pacientul trebuie izolat. Nu-l puteam pune în salon cu alti copii, pentru cã ar fi transmis boala la toti”, a declarat sefa sectiei de Pediatrie a Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui.